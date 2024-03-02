يواصل الانهيار.. انخفاض غير متوقع في سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 2024/3/1 في السوق السوداء والبنوك

يوجد العديد من الأفراد يريدون معرفة سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة فهي من الأسعار التي تشغل بال الجميع خلال الفترة الحالية على وجه التحديد بعد الارتفاع الكبير المشهود في أسعار السلع والمنتجات المتوفرة داخل الدولة المصرية، لذلك أصبح متابعة أسعار كافة العملات أساسيًا لا يمكن أن يتم التغاضي عنه بشكل نهائي، ومن خلال مقالنا نتعرف سويًا على أهم الأسعار التي تم الوصول إليها والعوامل التي تؤثر على تلك الأسعار بشكل مفصل.

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة

يعد سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة من الأسئلة الواردة لدى الجميع بشكل يومي، حيث شهد الدولار والعملات الأجنبية المختلفة استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم فلم يتم التعرض إلى مشكلة زيادة الأسعار خلال اليوم الأول من مارس الجاري، وتكون أسعاره كما يلي:

يصل سعر الدولار الأمريكي إلى 30.75 جنيه مصري شراء بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 30.85 جنيه مصري للبيع. وفي السوق السوداء 47.50

يصل سعر اليورو إلى 33.25 جنيه مصري شراء بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 33.50 جنيه مصري للبيع.

يصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 38.92 جنيه مصري شراء بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 39.17 جنيه مصري للبيع.

يصل سعر الدينار الكويتي إلى 99.33 جنيه مصري شراء بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 100.24 جنيه مصري للبيع.

يصل سعر الريال القطري إلى 7.80 جنيه مصري شراء بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 8.47 جنيه مصري للبيع.

يصل سعر الريال السعودي إلى 8.19 جنيه مصري شراء بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 8.24 جنيه مصري للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر العملة

يوجد عدد كبير من العوامل التي تؤثر في أسعار العملة داخل الدولة بشكل كبير، حيث يتم الأخذ بتلك العوامل في تحديد أسعارها، ومن أهم تلك العوامل تكون كما يلي: