استعلم من هُنـــا jobs.caoa.gov.eg.. رابط أسماء المقبولين في مسابقة ال30 ألف معلم مساعد لعام 2024

مسابقة ال 30 ألف معلم مساعد

المقبولين في المرحلة الاولى من مسابقة ال 30 ألف معلم مساعد سيتوجهوا الى مركز تقييم القدرات بجهاز التنظيم والإدارة للدخول الى الامتحانات المقررة لاستكمال متطلبات التعيين، والمحافظات التي ظهرت النتائج الأولية بها هي أسوان والأقصر وقنا وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الاحمر، وسيتم الإعلان تباعا عن نتائج باقي المحافظات الأخرى، ولابد من مرور المتقدمين ببعض الخطوات وذلك لضمان اختيار أفضل المتقدمين لتعيينهم بالوظائف، والمراحل التي يمر بها المتقدمين لهذه المسابقة وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم هي امتحان التنظيم والإدارة، ثم التدريب في المديرية التعليمية التابع لها المتقدم، بعد ذلك التوجه الى احدى الجهات المعنية لإجراء تدريب أخير، ثم الخضوع للاستعلام الأمني، واخر خطوة هي إجراء التعاقد لتسلم العمل بالوزارة، وبالنسبة لامتحانات التنظيم والإدارة للمحافظات المذكورة فستبدأ يوم 4 مارس وتنتهي يوم 9 مارس الجاري، والامتحانات تكون عبر جهاز الكمبيوتر في تخصص المعلم لقياس قدراته ومستواه الأكاديمي وهل هو مؤهل للتعيين أم لا.