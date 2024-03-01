أخبار مصر

استعلم من هُنـــا jobs.caoa.gov.eg.. رابط أسماء المقبولين في مسابقة ال30 ألف معلم مساعد لعام 2024

مسابقة ال 30 ألف معلم مساعد

Mahmoudمنذ 7 ساعات
0
مسابقة ال 30 ألف معلم مساعد
مسابقة ال 30 ألف معلم مساعد
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mahmoudمنذ 7 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى