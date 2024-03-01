اللينك رسمي.. كشف اسماء الرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة 2024 منصة مظلتي pdf المحافظات

مازالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، فضلاً عن أن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا للدعم المالي المقدم لجميع المستفيدين المتقدمين، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا البرنامج نظرًا من أجل أن يتمكن كافة المستفيدين من التسجيل فيه والحصول على الدعم المقدم.

استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع منصة مظلتي الرسمي.

القيام بإدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك.

وعليه يتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن في النهاية من عرض جميع الكشوفات التي تشلمها الرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم شروط القيام بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لما نص على الأتي:-