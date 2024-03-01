“خبر يسعد الملايين من المصريين”.. الحكومة تطرح منتجات غذائية بتخفيض 50%… قومو اشتروا وخزنو لرمضان.!!

بدأت وزارة الزراعة حملة جديدة لتوفير المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية وتخفيف العبء على الأسر المصرية، حيث تم تقديم كيلو اللحمة بسعر 300 جنيه فقط، تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من التضخم الغذائي وتوفير السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

تخفيضات وزارة الزراعة

وقد أعلنت وزارة الزراعة عن طرح عدد من المنتجات الغذائية، بتخفيضات تصل لـ50% على أسعارها العادية، وذلك ضمن برنامج تمويل الإنتاج الزراعي الذي يهدف إلى تحفيز الإنتاج الزراعي المحلي وتوفير المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين، من خلال توفير التمويل اللازم والتدريب على أحدث التقنيات الزراعية، بهدف زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية، تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة، هذا ويشهد القطاع الزراعي في مصر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار معقولة وجودة عالية.

تصريحات مستشار وزير الزراعة

وصرح المستشار الخاص لوزير الزراعة والمسؤول العام عن المنافذ والمعارض، في بيان صادر اليوم، على أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تحقق تطلعات المواطنين من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة للغاية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة المنافذ الثابتة والمتنقلة والمعارض الكبرى استعدادا لشهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف العبء عنهم من خلال توفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن تلك المتوفرة في الأسواق الأخرى.