العب ليل ونهار!!.. تنزيل لعبة جاتا سان اندرس gta San Andreas للهاتف مجانا “اخر اصدار شغالة مية المية”

إن تنزيل لعبة جاتا سان اندرس التي من أشهر ألعاب الفيديو في التاريخ،ولقد تم إصدارها في عام 2004 وحققت نجاحًا كبيرًا على جميع المنصات التي تم إصدارها عليها وتدور أحداث اللعبة في ولاية سان أندرياس الخيالية والتي تشبه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويتحكم اللاعب في شخصية كارل جونسون، وهو رجل عائد إلى سان أندرياس بعد خمسة سنوات من الغياب، ليجد أن عائلته وأصدقائه قد وقعوا في مشاكل كبيرة، لمزيد من التفاصيل فى المقال الأتى.

تنزيل لعبة جاتا سان اندرس

أن قصة اللعبة تبدأ بعودت كارل جونسون إلى سان أندرياس بعد خمسة سنوات من الغياب،ويجد أن عائلته وأصدقائه قد وقعوا في مشاكل كبيرة فوالد كارل فرانكلين جونسون قد قُتل، وأخوه الصغير سوني جونسون، ويحاول كارل مساعدة عائلته وأصدقائه، لكنه سرعان ما يجد نفسه متورطًا في عالم الجريمة والفساد في سان أندرياس، وتعد لعبة جاتا سان اندريس الاصلية اخر اصدار 2023 من الألعاب التي تتميز اللعبة بعالمها المفتوح الكبير وقصتها المثيرة ونظام التحكم السهل الاستخدام، وتحتاج إلى إنترنت سريع لتنزيل لعبة جاتا سان اندرس، وتبلغ مساحة اللعبة حوالي 2.5 جيجابايت فلابد أن تتوفر هذه المساحة على جوالك قبل تنزيلها.

كيفية تنزيل لعبة جاتا سان اندرس للاندرويد

افتح اولا متجر جوجل بلاي علي جوال اندرويد

ابحث عن لعبة جاتا.

اضغط على زر تنزيل لعبة جاتا سان اندرس

انتظر حتى يتم تنزيل اللعبة وتثبيتها.

كيفية تنزيل لعبة جاتا سان اندرس للايفون