أخبار مصر

رمضان بيجي والخير معاه.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل شهر رمضان + جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة

Mahmoudمنذ 7 ساعات
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تبكير مرتبات شهر مارس 2024
تبكير مرتبات شهر مارس 2024
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Mahmoudمنذ 7 ساعات
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