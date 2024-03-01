رمضان بيجي والخير معاه.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل شهر رمضان + جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة

حقيقة تبكير مرتبات شهر مارس 2024

ردا على الأنباء المنتشرة بين الموظفين بالحكومة عن تبكير مرتبات شهر مارس 2024 أعلن المسئولون بوزارة المالية عن عدم صحة تلك الأخبار وصرحوا بأنها مجرد شائعات لا أساس لها، وأن مرتبات شهر مارس ستصرف في المواعيد المعتادة والمقرر لها أن تبدأ من يوم 21 مارس وحتى يوم 27 مارس، وسستضمن راتب شهر مارس الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرا ضمن حزمة من قرارات الدعم الاجتماعي.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يختلف موعد صرف مرتبات العاملين بالقطاع العام للدولة من مكان لآخر ولن يتم تبكير مرتبات شهر مارس 2024 كما أشاع البعض ولكن الراتب سيشمل الزيادة التي تبلغ 15 بالمائة، وبالنسبة للمواعيد الرسمية للقبض فبعض المؤسسات تبدأ صرف رواتب موظفيها يوم 21 بالشهر مثل وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للمحاسبات، والصحافة الإعلام، ووزارة التموين والتجارةن ووزارة الإسكان، ومديريات النقل، ومجلس النواب، أما المؤسسات التي تصرف رواتبها يوم 24 من الشهر فهي الأزهر الشريف ودار الإفتاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والكهرباء ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة، والعاملين بهيئات النيابات والقضاء، ومن تخلف عن الحصول على راتبه فالموعد المقرر فيحصل عليه أيام 25 و 26 و 27 من الشهر.

جدول مرتبات شهر مارس

بعد الزيادة الجديدة من المقرر أن تكون مرتبات الموظفين في شهر مارس على النحو التالي :