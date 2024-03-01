“وقت الهزار خلص خلاص”.. تنبيه شديد اللهجة من وزارة الكهرباء لاصحاب العدادات القديمة.. عدادك هيتسحب يمعلم..!!

تحتاج الشركات الكهربائية إلى تحديث العدادات القديمة لضمان توفير الكهرباء بشكل فعال وسليم للعملاء، إذا كنت تعتمد على عداد كهرباء قديم، فقد يكون عليك مواجهة مشكلة تم سحب العداد منك بدون سابق إنذار، ومن المهم أن تكون واعيا لهذه المشكلة، وتأخذ الإجراءات اللازمة لتحديث عدادك قبل أن يتم سحبه من قبل الشركة، فإذا كانت لديك عداد كهرباء قديم، فعليك التواصل مع شركة الكهرباء المحلية للاستفسار حول كيفية ترقية عدادك.

حالات قطع الكهرباء عن المواطنين

اذا قام المواطن بتفعل بعض الاشياء التي تخص تخريب متعمدة على ختم العداد الكهربائي، مما يؤدي إلى تلفه، يتم رفع العداد وفصل التيار الكهربائي عن المنزل بموجب القانون.

عندما يقوم المواطن بتركيب وصلات كهربائية غير مرخصة على العداد الكهربائي بهدف توصيل التيار الكهربائي لمنازل أخرى غير مجهزة بعداد، يعتبر ذلك سرقة للكهرباء، وبالتالي يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد.

عندما يتأخر المواطن عن دفع فواتير الكهرباء لفترة تتجاوز شهرين متتاليين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لفصل التيار الكهربائي عن المنزل.

سحب العداد من المواطنين

في ضوء إمكانية استبدال العداد القديم الخاص، يعتبر هذا الإجراء ضروريا لتحديث البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمة لجميع المشتركين ومع ذلك، يجب عليكم أن تدركوا أن هذا التغيير قد يؤثر سلبا على استهلاك الكهرباء وقد يتسبب في زيادة الفواتير الشهرية في بعض الحالات، هناك بعض العدادات القديمة التي قد تكون غير دقيقة في قياس الاستهلاك، مما يمكن أن يؤدي إلى تحصيل فواتير بمبالغ مبالغ فيها لذلك، ننصحكم بشدة بالتحقق من حالة العداد الخاص بكم والتواصل مع شركة الكهرباء المحلية للتأكد مما إذا كان هناك حاجة لتحديثه أو استبداله.