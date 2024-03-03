“اعرف الموعد الثاني”.. مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري لعام 2024

تعد معرفة موعد اجتماع البنك المركزي القادم في عام 2024 من المواضيع التي تثير اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، إذ يعد هذا الاجتماع مناسبة هامة لمناقشة أسعار الفائدة وسياسة النقد المستقبلية، من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع دراسة الخيارات المتاحة، بما في ذلك الاحتفاظ بالسعر الحالي دون تغيير أو رفعه، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الثاني في 2024 لمناقشة مصير سعر الفائدة، هذا الاجتماع يبرز أهمية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوجيه النقدية للدولة، حيث يمكن أن تؤثر القرارات الناتجة عن الاجتماع على الأسواق المالية والاستثمارات والقروض وحتى على حياة الأفراد.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري لعام 2024

في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في السنة الحالية، والذي عقد يوم الخميس الماضي، تم اتخاذ قرار برفع أسعار الإيداع و الإقراض لليلة واحدة، وأسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصلوا بذلك إلى حوالي 21.25٪، 22.25٪ و 21.75٪ على التوالي.

سيعقد اجتماع البنك المركزي في عام 2024 حيث ستجتمع “اللجنة” يوم الخميس 28 مارس 2024 لمناقشة قضايا الفائدة، سواء بزيادة أو بالتثبيت، وسيكون هذا الاجتماع الثاني في عام 2024.

ماهي مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2024

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية جميع اجتماعاتها بانتظام كل ستة أسابيع خلال هذا العام، وتم نشر مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2024 على الموقع الإلكتروني للبنك وفقاً للإعلان الرسمي وهي كا الاتي: