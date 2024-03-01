“فرصية ذهبية لتحقيق حلمك في السفر”وزارة العمل المصرية تفتح أبواب الأمل إطلاق برنامج العمل الموسمي بالخارج للشباب

في خطوة طموحة تستهدف تعزيز فرص العمل للشباب المصري ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، أعلنت وزارة العمل المصرية اليوم عن بدء التسجيل في برنامج “العمل الموسمي بالخارج”، مركزة بشكل خاص على مهنة “عامل زراعي”، هذا الإعلان يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، الرامية إلى توفير وخلق فرص عمل مستدامة وموسمية للكوادر الشبابية المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.

إطلاق برنامج العمل الموسمي بالخارج للشباب

الوزارة حرصت على التأكيد على أن عملية التسجيل لهذه الفرص ستتم إلكترونياً فقط من خلال الموقع الرسمي للوزارة، مشددة على أنه لن يتم قبول أي طلبات تقدم بشكل يدوي في ديوان الوزارة، هذه الخطوة تمثل فرصة ذهبية للشباب المصري الطامح والباحث عن فرصة للعمل في بيئة دولية، وتعكس جهود الوزارة في توسيع آفاق التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.

إرشادات تفصيلية للتسجيل في برنامج العمل الموسمي بالخارج عبر موقع وزارة العمل

في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج، وضعت وزارة العمل دليلاً مفصلاً لكيفية التسجيل في برنامج العمل الموسمي بالخارج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، شددت على أهمية إتباع الخطوات المحددة لضمان تقديم طلب ناجح وفعال، العملية تشمل تسجيل البيانات الشخصية ومعلومات الاتصال بدقة، وتحديد الرغبة في العمل بالخارج، خاصةً في قطاع العمالة الزراعية الموسمية، إليكم خطوات التسجيل الموضحة: