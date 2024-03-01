لعشاق الدراما التركية.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات والعرب سات وطريقه تثبيت القناة على التلفزيون

تردد قناة الفجر الجزائرية، تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية العربية المشهورة، ويعزى ذلك إلى اهتمامها البارز بعرض المسلسلات التركية المدبلجة إلى اللغة العربية، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الاجتماعية، استحوذت القناة على شعبية كبيرة في الوطن العربي، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشعبية ازدادت بشكل خاص بعد عرضها للموسم الخامس من مسلسل “المؤسس عثمان” ومسلسل “صلاح الدين الأيوبي” باللغة العربية، تتميز القناة بجذب جماهيري عالي نظرًا لتنوع برامجها واختيارها الرائع للمحتوى الترفيهي والاجتماعي، يعكس اهتمام القناة بالمسلسلات التركية المدبلجة توجيهها لتلبية ذوق واهتمامات المشاهدين العرب.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

التردد: 12034

معدل الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

تردد على العرب سات:

التردد: 11034

القمر الصناعي: عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

طريقه تثبيت قناة الفجر الجزائريه علي التلفاز

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الريموت كنترول الخاص بك، ومن ثم اضغط على زر التركيب.

اختر أمر التثبيت اليدوي، وقم بإدخال اسم القمر الصناعي المناسب للضبط الصحيح.

بعد ذلك، قم بإدخال البيانات الخاصة بالقناة، مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على زر البحث، ومن ثم اضغط على OK لتثبيت القناة بشكل يدوي.

هذه الخطوات تساعد في ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك بشكل دقيق للتمتع بمشاهدة القناة بأعلى جودة ممكنة.