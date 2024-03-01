كرتون للأطفال بجودة عالية..تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 على القمر نايل سات وعرب سات لمشاهدة تلك المسلسلات

يعد مسلسل توم وجيري من أقدم وأكثر المسلسلات شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم، لذلك حققت قناة توم وجيري التي تمت تسميتها باسمه نجاحًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من قبل عشاق هذا المسلسل الشهير والذي له عدة أجزاء ممتعة ومشوقة، كما تقدم هذه القناة الكثير من البرامج المميزة وأفلام الرسوم المتحركة المفضلة لدى أغلب الأطفال، وتحرص هذه القناة على أن تكون جودة البث عالية لذلك تقوم بتغيير ترددها وتحديث بياناته بشكل مستمر، وذلك لضمان وضوح الصورة والصوت للبرامج التي تبثها على مدار اليوم، وفي السطور القادمة نقدم لكم تردد قناة توم وجيري الحديث عبر القمر الصناعي نايل سات وقمر عرب سات.

ما هو تردد قناة توم وجيري الجديد لكل الأطفال

تقدم قناة توم وجيري بشكل يومي حلقات مشوقة من مسلسل القط توم والفأر جيري، بالإضافة إلى حلقات جديدة من مسلسل سبونج بوب سكوير بانتس، كما يتم عرض مسلسلات أخرى أبرزها عائلة سيمبسون، وكابتن ماجد، ومغامرات سندباد، وحكايات عالمية، وغيرها الكثير من البرامج والمسلسلات التي حظيت بمحبة الأطفال من مختلف الأعمار، وتستمر عمليات البحث من أجل معرفة بيانات تردد قناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهي على النحو التالي للقناة الفضائية.

التردد الجديد لقناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

التردد الجديد لقناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

ما هي طريقة تنزيل قناة توم وجيري 2024