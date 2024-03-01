معلومات تردد قناة CBC الجديد بآخر تحديث (مارس 2024) على نايل سات

إليكم تردد قناة CBC الجديد على النايل سات، فهي تعتبر قناة مصرية متنوعة تقدم مجموعة من البرامج التلفزيونية والمسلسلات الحصرية التي تعرض لأول مرة على شاشتها، يشمل بثها مجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية المختلفة، مثل البرامج الإخبارية، والسياسية، والاجتماعية، بالإضافة إلى برامج الحوار والاجتماعية التي تستهدف المرأة والأسرة العربية، وتتميز القناة بأنها مجانية وتبث محتواها التلفزيوني على مدار الساعة دون انقطاع، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدتها في أي وقت، ويمكنكم متابعة البث عبر ضبط تردد قناة CBC الجديد على القمر الصناعي نايل سات الموجود في السطور التالية.

لمحة عن قناة CBC المصرية ومحتواها

تعتبر CBC واحدة من قنوات شبكة تلفزيون العاصمة، التي تضم سي بي سي سفرة، CBC دراما، وإكسترا نيوز، تعتبر فضائية CBC من بين أهم القنوات وأكثرها مشاهدة في مصر والوطن العربي، وهي تأسست في عام 2011 على يد رجل الأعمال محمد أمين، ويمكن متابعة آخر أخبار قناة سي بي سي ومواعيد عرض البرامج عبر الموقع الرسمي على الإنترنت، أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، كما تتميز قناة CBC بأدائها المتميز في عرض البرامج والمسلسلات، حيث حصدت العديد من الجوائز الإعلامية في السنوات الأخيرة، وأصبحت من أبرز القنوات المصرية على القمر الصناعي نايل سات.

معلومات تردد قناة CBC الجديد (مارس 2024) على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة CBC المصرية ومحبيها الاستمتاع ببرامجها المختلفة عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 11785

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

من الجدير بالذكر أنه سيظهر اسم قناة CBC المصرية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “CBC”.