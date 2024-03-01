“لولو اتخطفت يولاد”… تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية بأعلى جودة.. اوعي تفوت اغاني لولو..!!

إن الإعلام هو أحد الوسائل الهامة التي تسهم في نقل المعلومات و التوعية للاطفال، ولاحظنا تعلق كبير من جانب الاطفال بقناة وناسه، ومن بين وسائل الإعلام الفضائية تبرز قنوات الفضائية التي تعتبر مصدرا هاما للترفيه والثقافة والمعرفة، واحدة من هذه القنوات هي قناة وناسه الجديدة، لذلك في هذا المقال سوف نقدم لكم ترددات قناة وناسة على الاقمار الصناعية المختلفة، فقط تابعوا معنا.

تردد قناة وناسه الجديد

تردد قناة وناسه الجديد هو واحد من أحدث الترددات التي تم إطلاقها مؤخرا، وهو تردد يهدف إلى تقديم محتوى متنوع ومشوق للجمهور العربي، تتميز قناة وناسه ببرامجها المتنوعة التي تشمل البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية والدينية، والتي تستهدف فئات مختلفة من المشاهدين، والاطفال، تعتبر قناة وناسه مكانا مثاليا للاطفال الباحثين عن البرامج التي تلبي فرحتهم وترفههم في نفس الوقت، فهي تقدم محتوى متنوع وجذاب يجذب الكثير من المشاهدين، سواء كانوا شبابا أو كبارا في السن.

تردد قناة وناسه الجديد

باستطاعة جميع الأمهات الاستفادة من فرصة تنزيل قناة وناسة للأطفال بسهولة، إذ تعد هذه القناة مصدرا مميزا للمحتوى الذي يناسب الأطفال، يمكن تحميل القناة بسهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة تتضمن ما يلي

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على عرب سات