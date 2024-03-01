جعفر العمدة 2 !!!.. حقيقة مشاركة محمد رمضان في مسلسل جديد في شهر رمضان المبارك 2024؟.. اعرف الحقيقة

مسلسل محمد رمضان، محمد رمضان من أبرز نجوم رمضان كل عام حيث يتابع مسلسله ملايين المشاهدين من مختلف الفئات والأطياف، وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة العام الماضي ينتظر الجمهور ما سيقدمه محمد رمضان هذا العام خصوصا أنه تم الإعلان سابقا عن التحضير لعمل جزء ثاني من جعفر العمدة، فهل سيشارك محمد رمضان في عمل جديد ؟ هذا ما سنوضحه لكم من خلال مقالنا التالي.

حقيقة مشاركة محمد رمضان في مسلسل جديد في شهر رمضان

يتساءل محبي الفنان المصري محمد رمضان عن العمل الذي سيقدمه رمضان الحالي، وقد انتابت جمهوره حالة من القلق بعد أن تم عرض اعلانات معظم المسلسلات الجديدة ولم يكن من بينها مسلسل محمد رمضان على الرغم من انتظار الكثيرين وتوقعهم أنه سيظهر قريبا بناء على ما سبق وأعلنه عن نيته تصوير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه في 2023، لذا رد محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع x على جميع التكهنات وقال أنه لن يشارك رمضان الحالي في أي عمل درامي، وأوضح أن لهذا القرار أسباب محددة لم يقم بالإعلان عنها.

مسلسل جعفر العمدة الجزء 2

بعد ما حققه مسلسل جعفر العمدة من نجاح كبير وتصدره لقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2023 أعلن محمد رمضان والشركة المنتجة أنه سيتم التحضير لجزء ثاني من المسلسل، وتوقع الكثيرون أنه سيتم عرضه رمضان القادم، ولكن في قرار مفاجيء من فريق العمل تم تأجيل التصوير وبالتالي لن يلحق برمضان هذا العام، مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة كان من إخراج المخرج الكبير محمد سامي وبمشاركة مجموعة من النجوم المتميزين أبرزهم زينة وهالة صدقي وايمان العاصي ومي كساب وغيرهم.