لينك تنزيل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر منصة مظلتي
لينك تنزيل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر منصة مظلتي
بعد تأخير موعد صرف دعم الرعاية الاجتماعية لمن يستحق من المتقدمين العراقيين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصبح البحث عن النتائجية لأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهد زيادة كبيرة في عمليات البحث عن أسماء المقبولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية التابع للحكومة العراقية، وذلك بسبب عدم إعلان حتى وقنا هذا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق الأسماء المقبولة، ولم تحدد الموعد المحدد لصرفها والتي يمكن الاستعلام عنها من قبل منصة مظلتي وتحميل جميع الكشوفات المطلوبة ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يقدم الدعم المالي لمن يستحق بعد توفير كافة الضمانات والشروط لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
أخبار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
لم تظهر حتى الوقت الراهن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق كما يأمل عدد لا حصر له من المتقدمين العراقيين في الدولة أن يكون موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية قد اقترب من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المواطنين الاستعلام عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دعم البرنامج فور اعتمادها على منصة مظلتي وتحميل جميع الكشوفات للتعرف على نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أنه سيتم قبول الأسماء المستوفية لشروط الأهلية فقط في دولة العراق.
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
- عليكم بالدخول إلى موق منصة مظلتي الإلكترونية في العراق.
- ثم يتم الدخول إلى الموقع بشكل صحيح عن طريق الخطوات المطلوبة.
- عليكم بعد ذلك يقوم المتقدمين العراقيين بالنقر على ” الخدمات” ثم يقوم باختيار المحافظة المراد البحث عنها للتعرف على “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
- الآن يجب عليك اختيار رقم الوجبة السابعة في حالة ظهورها.
- تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ثم البحث عن الإسم لمعرفة التفاصيل المتاحة.