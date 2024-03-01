اضبط تردد قناة تن المصرية الجديد على نايل سات بآخر تحديث (مارس 2024)

إليكم تردد قناة “تن” الجديدة على النايل سات، فهي قناة فضائية مصرية تعود إلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وهو من أبرز رجال الأعمال في مصر، تقدم هذه القناة محتوى متنوع على مدار اليوم، وقد حققت شهرة كبيرة نظرا لتميز محتواها وتنوعه، مما جعلها تحظى بنسب مشاهدة عالية، حيث يتفاعل مع محتواها جمهور واسع في جميع أنحاء الوطن العربي، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة تن الجديد على نايل سات إضافة إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة تن ومحتواها

محتوى قناة “تن” الفضائية يتميز بتنوعه الواسع، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي جميع جوانب الحياة، تشمل هذه البرامج المجالات الترفيهية، الفنية، السياسية، والاجتماعية، بالإضافة إلى برامج الطبخ وكل ما يهم المرأة المصرية والعربية، قناة “تن” توفر محتواها لجميع أفراد الأسرة العربية، حيث لا تعرض مشاهد غير لائقة غير مناسبة لفئات عمرية معينة، بل تسعى إلى عرض محتوى إعلامي متكامل يدعم قيم المجتمعات العربية دون تعارض معها، وتتميز القناة أيضا بعرض الأفلام والمسلسلات العربية، حيث تقدم أحدث المسلسلات بالإضافة إلى مجموعة من المسلسلات الحصرية، وهذا يعتبر أحد أسباب نجاحها السريع.

معلومات تردد قناة تن الجديد (مارس 2024) على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة تن ومحبيها الاستمتاع ببرامجها عبر ضبط التردد الموضح في السطور التالية.

التردد: 11842

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

من الجدير بالذكر أنه سيظهر اسم قناة تن المصرية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “TEN”.