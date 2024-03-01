لمحبي اغنية لولو الشطورة..استقبال تردد قناة وناسة لولو كيدز لمشاهدة جميع الأغاني للطفل

تعد قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال المجانية والمشهورة بشكل كبير في البلاد العربية، حيث تتمتع بمحبة الأطفال الصغار الذين يقبلون بكل شغف وسعادة لمشاهدة أغاني وأناشيد وناسة التعليمية التي تساهم في زيادة معلومات وثقافة الطفل كما تعمل على تنمية مهاراته وقدراته العقلية، ويعتبر تردد هذه القناة مت من أكثر الترددات التي يسأل عنها الآباء والأمهات، كما يبحثون بكثرة عن طريقة تنزيلها على جهاز الاستقبال من أجل أن يقضي الأطفال وقتًا مميزًا تملؤه أجواء السعادة والسرور، لذلك خصصنا موضوعنا هذا للحديث عن كيفية تثبيت قناة وناسة بالإضافة إلى ذكر كامل التفاصيل المتعلقة بتردد هذه القناة المحبوبة عبر الأقمار الصناعية.

استقبل تردد قناة وناسة لولو كيدز 2024

يبحث الأهل بشكل عام عن محتوى يكون مناسب وآمن لأطفالهم ويقدم لهم معلومات تفيدهم في هذه المرحلة من العمر، وتعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات التي حصلت على إعجاب الآباء والأمهات وثقتهم الكبيرة فيما تقدمه من برامج وأناشيد ترفيهية وأغاني تعليمية، لذلك يرغب الأهل في تنزيل هذه القناة ومعرفة بيانات التردد الجديد الخاص بها، وهي ما سنذكره لكم في السطور الآتية في مقال اليوم.

ما هو تردد قناة وناسة لولو كيدز على قمر نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

أما الاستقطاب: عمودي.

قمر صناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة لولو كيدز على قمر عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

طريقة استقبال قناة وناسة لولو كيدز

أولاً الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام الريموت.

ثم النقر فوق أيقونة “إضافة تردد”.

الآن قم باختيار القمر الصناعي الذي تود تثبيت القناة عليه، ثم سجل بيانات التردد بشكل صحيح.

أخيرًا قم بالضغط على “بحث” بعدها سوف تنزل القناة الفضائية الناقلة لتلك الأغاني.

بعد أن تظهر القناة يجب الضغط فوق زر حفظ القناة.