“الفلوس هتبقا معاكم بالكوم”.. صرف 200 ألف جنيه للعماله الغير منتظمة من حانب الحكومة قبل شهر رمضان في هذه الحاله. بشرة خير للمواطنين..!!

تمر الفترة الحالية بتحديات اقتصادية كبيرة، تجعل الكثير من العمال يعانون من ضعف الدخل وعدم الاستقرار المالي، ومن أجل دعم العمالة غير المنتظمة وتقديم يد المساعدة لهم، قررت وزارة العمل استحداث ثلاث منح جديدة تعتبر خطوة هامة نحو تحسين وضع العمال في مصر.

منح الحكومة المصرية

المنح الأولى تأتي على شكل دعم مالي قيمته 200 ألف جنيه لحالات الوفاة في حوادث العمل، وهذا الدعم يعتبر ضروريا لأسر العمال الذين فقدوا أحد أفرادهم في ظروف مأساوية، فالوفاة في حادث يترك أثرا نفسيا واقتصاديا كبيراً على الأسرة، ومنحة بقيمة 200 ألف جنيه قد تكون مساعدة كبيرة لتلك الأسر في تجاوز الأزمة.

أما المنح الثانية والثالثة، فتأتيان بقيمة 500 جنيه في مناسبتين مهمتين للعمالة رمضان وعيد الميلاد، فالمنحتان تعتبرا عبء ماليا على العمال غير المنتظمين، ويمكن أن تكون دافعا إضافيا لهم لمواصلة عملهم بكل جهد واجتهاد، فرمضان وعيد الميلاد هما فترتان تحملان الكثير من التكاليف الإضافية، والحصول على منحة مالية قد تفرق بين الفقر والرخاء بالنسبة للعمال غير المنتظمين.

قرار المنح من الحكومة المصرية

يقوم المسؤولين عن نظام وزارة العمل خدمات متعددة للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، حيث يقدم مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه لورثة العامل في حالة الوفاة، ومبلغ مالي مماثل في حالة العجز الكلي، ومبلغ 5.000 جنيه في حالة العجز الجزئي، ويصرف مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه للعامل في حالة إجراء عملية جراحية كبرى، إلا إذا تمت العملية عن طريق الإدارة المختصة وتكفلت بالتكاليف المالية، بالإضافة إلى ذلك، يتم صرف مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه للعامل في حالة إجراء عملية جراحية صغرى، مع الاشارة إلى أنه في حالة وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يتم صرف مبلغ مالي مماثل للعامل بقيمة 2.000 جنيه.