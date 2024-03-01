متعي عيالك وثبتِ تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2024 لأناشيد وبرامج مُميزة للأطفال

واحدة من القنوات الفضائية للأطفال ضمن قنوات الحامل نايل سات هي قناة طيور الجنة، حيث ستة عشر سنة من النجاح والتميز في عالم الأطفال، ولهذا كانت وما زالت محل بحث من قبل المواطنين والمواطنات، حيث مطلوبة بالاسم من قبل الطلاب، ونذكر لكم تردد قناة طيور الجنة وكيفية التثبيت على الحامل نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية للأطفال يمتلك رجل الأعمال “خالد مقداد” وتقوم بتقديم عدد من الأناشيد المناسبة للأطفال، سواء موشن جرافيك “فيلم كرتوني” أو تقديم الأناشيد من قِبل نجوم طيور الجنة، وقد تم إطلال القناة من الأردن “عمان”، وذلك من 16 سنة ماضية، ويأتي التردد الخاص بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أناشيد وبرامج طيور الجنة

وضحنا لكم تردد قناة طيور الجنة، ويمكن الضغط على القائمة لاختيار منها إضافة قناة جديدة على الحامل واختيار النايل سات، ثم البدء في إدخال الترددات الخاصة بالقناة، وبالنسبة للبرامج والأناشيد التي تُذاع على القناة، فهي على النحو التالي:

نشرة أخبار الدار.

كواليس.

مناجاة.

الرسام الصغير.

أنا أحبكم.

رياضة * رياضة.

صوتك كنز.

كواليس.

ماما قالت.

يلا حفلة.

مرة طلعنا.

بابا تلفون.

ماما جابت بيبي.

بابا جاب لي بالون.

ملينا.

اليوم العيد.

جننتوني.

الاشاعات.

ماجينا ماجينا.

كيف الحال.

ماما وبابا.

يا نبع الحنان.

وعدد كبير من الأناشيد والبرامج الأخرى التي تُذاع على القناة دون انقطاع، حيث يتم إذاعتهم بأعلى جودة على المشاهدين 24 ساعة في جميع أنحاء الوطن العربي.

استقبال قناة طيور الجنة

يمكن للمواطنين والمواطنات تثبيت التردد الخاص بقناة طيور الجنة، وذلك من خلال السير على خطوات، والتي تأتي كالتالي: