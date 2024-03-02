منصة مظلتي spa.gov.iq.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة + الشروط المطلوبة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يتقدم الكثيرون من المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود بالعراق بطلبات لوزارة الشئون الاجتماعية للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لمساعدة من يعانون من عدم القدرة على تلبية متطلباتهم بسبب غلاء المعيشة، وتبحث الجهات المعنية جميع الحالات المتقدمة وتتنقي المستحقين منهم لتشملهم الرعاية الاجتماعية، وسنقدم لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين، وشروط التسجيل للحصول على الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية متاح الكترونيا ليعرف من خلالها المتقدم ما إذا تم قبول حالته أم لا، وقد وفرت هيئة الحماية الاجتماعية رابط يمكن لأي شخص بالعراق الدخول عليه واتباع عدة خطوات بسيطة ومن ثم تنزيل قائمة أسماء المشمولين والبحث عن أي اسم بينهم، وفيما يلي كيفية الاستعلام بالخطوات : الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من قائمة الخدمات الالكترونية اختر الرعاية الاجتماعية.

ابحث عن الأسماء عن طريق اختيار رقم الوجبة الأخيرة.

ثم ادخل البيانات الشخصية المطلوبة.

قم بالضغط على تحميل لتنزيل قائمة الأسماء.

بعد تحميل الكشوف يمكنك البحث عن الاسم المراد بسهولة. شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية التسجيل في الرعاية الاجتماعية متاح لمن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، والتي وضعتها الجهات المعنية للتحقق من استحقاق المستفيدين للدعم، وعند الموافقة على الحالة المتقدمة ينزل الاسم ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الشروط : أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل أراضي الدولة بصفة دائمة.

أن يتراوح عمره ما بين 16 عاما و 60 عاما.

ألا يكون لديه دخل ثابت أو يعمل بإحدى مؤسسات الدولة.

أن يكون من غير المستفيدين من المعاشات التي تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية.

ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري.