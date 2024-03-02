عربي و دولي

منصة مظلتي spa.gov.iq.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة + الشروط المطلوبة

Mahmoudمنذ 17 ساعة
0
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mahmoudمنذ 17 ساعة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى