شاشة كامله.. شاهد مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني الحلقة 36 عبر قناه dmc بأعلى جودة hd

يبحث الكثير من الأشخاص عن مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 36، والقنوات التي تنقله، حيث أن مسلسل وبينا ميعاد من أهم المسلسلات التي يتم عرضها على شاشة التليفزيون، لما يمثله من نحاج، وأيضًا حقق الجز الأول نحاج كبير وحصل على الكثير من المشاهدين، وسوف نتطرق لجميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل عبر موقعنا البديل.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 36

في الفترة الحالية ازداد معدل البحث على جوجل عن موعد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 36، حيث أن قناة mbc من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنه يتم عرض حلقات المسلسل كل أسبوع من بداية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء وهذا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أبطال مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

جمع مسلسل وبينا ميعاد العديد من الوجوه الجديدة من الشباب والشابات بعد النحاج الذي حدث في الجزء الأول، ومن أبزر النجوم الآتي:

اشتركت الفنانة شيرين رضا في هذا العمل.

وشارك أيضًا في هذا المسلسل الفنان صبري فواز.

كما قام الفنان المغني مدحت صالح بالمشاركة في هذا العمل.

وأيضًا الفنانة وفاء صادق والممثلة بسمة.

وقد شارك الفنان إيهاب فهمي أيضًا في المسلسل.

ومن المشاركين أيضًا الفنانة هايدي كرم.

أيضًا من ضمن المشاركين يأتي الفنان نور محمود.

شارك الفنان محمد مهران في القيام بهذا العمل.

ويأتي من بين الفنانين المشاركين أيضًا الفنان أسامة الهادي.

كما قام بالمشاركة الفنان يوسف الكدواني.

أيضًا قام الفنان يوسف إبراهيم بالمشاركة في هذا العمل.

وأيضًا الفنانة أميرة أديب وآية سليم، والفنانة تسنيم مطر بالمشاركة في هذا المسلسل.