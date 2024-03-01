أقل مرتب هيبقى 7 ألف جنيه.. موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور 2024 .. مرتبك هيوصل لحد 12 ألف جنيه
زيادة الحد الأدنى للأجور
موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة، يتصدر موضوع “توقيت صرف مرتبات الموظفين بالزيادة” قائمة الاهتمامات، حيث يشهد طلباً كبيراً على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصةً في ظل اقتراب شهر مارس، يثير قرار رفع الحد الأدنى للأجور تساؤلات الموظفين حول توقيت صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا في هذا السياق.
موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة
تثير تواريخ صرف مرتبات الموظفين بالزيادة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، يُتوقع بدء صرف المرتبات بالزيادات الجديدة في 21 مارس، والاستمرار حتى 27 مارس من العام الحالي، مما يدفع المواطنين إلى التبادل بشكل واسع حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة.
مرتبات شهر مارس القادم بالزيادة الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية جدول مواعيد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، مما دفع المواطنين للتساؤل حول تفاصيل هذه الزيادات والتي تظهر كما يلي:
- مرتبات الدرجة الوظيفية وما يعادلها تبلغ 12200 جنيه.
- مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها تصل إلى 10200 جنيه.
- مرتبات درجة المدير العام وما يعادلها تبلغ 9200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الأولى وما يعادلها تصل إلى 8200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثانية وما يعادلها تكون 8000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الخامسة وما يعادلها 6500 جنيه.
- مرتبات الدرجة السادسة وما يعادلها 6000 جنيه.