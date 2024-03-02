3 اكياس و6 أزايز!!.. اعــرف نصيب الفرد من التموين في الزيت والسكر شهر مارس “رمضان” | اسعار السلع التموينية بكام دلوقــت

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة نصيب الفرد من التموين بداية من العام الميلادي الجديد، مساندة لهم لتخطى ظروف المعيشة الصعبة، التي يمر بها الكثير، هذا الذي جعل عدد كبير من المواطنين حاملي البطاقات التموينية يرغبون فى معرفة نصيب الفرد من التموين لشهر فبراير وهو ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل من خلال هذا المقال والتعرف أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024.

نصيب الفرد من التموين شهر فبراير

تعمل وزارة التموين على مساندة جميع المواطنين لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة، بسبب ارتفاع أسعار المعيشة التي تمر بها جميع الأسر المصرية في الفترة الاخيرة،وتعمل وزارة التموين على توفير كافة السلع الغذائية المستهلكة بأعداد كبيرة وبأسعار مخفضة داخل أكثر من 42 ألف منفذ تمويني في جميع المحافظات المصرية.

وأن المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية تبحث عن نصيب الفرد من التموين شهر فبراير، و أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الفرد المقيد في بطاقة التموين يحصل على زجاجة زيت واحدة بحجم 800 مللي جرام بحد أقصى 4 زجاجات، بالإضافة إلى عدد 2 كيلو جرام من السكر بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام من السكر على البطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر فبراير والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر المكرونة حجم 400 جرام 8 جنيه.

سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.

زجاجة زيت الطهي حجم 800 جرام بسعر 32 جنية مصري.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطنين الراغبين في استخراج بطاقة التموين إحضارها للتقديم بها ومعرفة نصيب الفرد من التموين، ومن أهم هذه الأوراق ما يلي: