بتلك الشروط.. التسجيل في inscription aadl dz 2024 سكنات عدل “3” عبر الوكالة الوطنية لتطوير السكن

يبحث المواطنون والمواطنات بالجزائر الآن عن موعد إطلاق inscription aadl dz 2024 سكنات عدل 3، حيث سكنات البيع بالإيجار للمواطنين والمواطنات بدولة الجزائر، وقد سبق أن صرح رئيس الجمهورية في زيارة رسمية له في وقت سابق بعض المعلومات عن هذا البرنامج السكني ومتى يُفتح التسجيل؟ وبتقرير اليوم نوضح لكم عبر “البديل”، تابعونا.

موعد التسجيل inscription aadl dz 2024 سكنات عدل

سبق في شهر أكتوبر المنصرم 2023 أن وضح الرئيس الجزائري تبون أنه سيتم افتتاح سكنات البيع بالإيجار البرنامج الثالث “سكنات عدل 3” في بداية عام 2024 الجاري، حيث سيتم الانتهاء من التجهيزات الأخيرة وإعلان البرنامج بشكل رسمي عبر “الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل”، أي حتى الآن لم ينطلق التسجيل بعد، ولكن خلال العام الحالي سيكون الانطلاق للتسجيل، وتأتي طريقة التسجيل على النحو التالي:

على المتقدم أن يقوم بزيارة الموقع الرسمي للوكالة “ عدل ” الموجود على الشبكة.

” الموجود على الشبكة. اختيار استمارة التسجيل والبدء في تعبئة كل البيانات الموجودة بالاستمارة.

إرفاق كل المطلوب ومن ثم إرسال الاستمارة.

شروط التسجيل في inscription aadl dz 2024 عدل 3

حتى الآن لم يُفتح التسجيل في سكنات عدل 3، ولكن وفقًا للشروط الواردة في عدل 1 وعدل 2، فتأتي الشروط على النحو التالي: