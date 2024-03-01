 “قناة الفجر الجزائرية” تُعلن عن عرض المسلسل الكوري “المدعي العسكري دوبيرمان”

في خطوة تؤكد على تنوع محتواها واهتمامها بتقديم أحدث الإنتاجات الدولية، تستعد قناة الفجر الجزائرية لإطلاق المسلسل الكوري الجنوبي الشهير “المدعي العسكري دوبيرمان”، وذلك ضمن قائمة برامجها، مسلسل المدعي العسكري دوبيرمان، يجمع بين الإثارة والدراما، يروي قصة مدعين عسكريين يسعيان للعدالة في مواجهة الفساد والظلم، متحدين الصعوبات بشجاعة وإصرار، تعد هذه المبادرة فرصة فريدة لعشاق الدراما الكورية في العالم العربي لمتابعة أحدث الأعمال الفنية المترجمة مباشرة على شاشاتهم، مما يعزز من مكانة قناة الفجر كوجهة رائدة للمحتوى الدولي المتميز.

مسلسل المدعي العسكري دوبيرمان

تقدم قناة الفجر الجزائرية لمتابعيها الكرام تجربة مشاهدة فريدة من نوعها مع الدراما الكورية المميزة “المدعي العسكري دوبيرمان”، تابعوا معنا هذا المسلسل الشيق يوميًا باستثناء يوم الجمعة، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة أدناه لضمان عدم تفويت أي من حلقاته الأسرة.

البلد/المنطقة التوقيت جرينتش 13:00 ظهرًا الجزائر 14:00 ظهرًا مصر 15:00 عصرًا السعودية 16:00 مساءً

أبطال مسلسل المدعي العسكري دوبيرمان

الممثل/الممثلة الدور الشخصية أهن بو هيون دو باي مان المدعي العسكري الذي يسعى للمال والشهرة جو بو آه تشا وو إن مدعية عسكرية تسعى للانتقام أوه يون سو لا هوا يونغ شخصية محورية في الدراما كانغ يونغ سوك كانغ ها جون دور مهم في السلسلة كيم يونغ مين يونغ مون-جوو شخصية رئيسية في القصة كيم وو سوك لا تاي نام أحد الشخصيات الرئيسية بارك سانغ نام آلين دور داعم في الدراما

نبذة عن مسلسل المدعي العسكري دوبيرمان

“المدعي العسكري دوبيرمان” (Military Prosecutor Doberman) هو مسلسل كوري جنوبي يجمع بين الدراما القانونية، الإثارة، والجريمة، وقد تم إنتاجه في عام 2022، يتألف هذا العمل الدرامي المشوق من 16 حلقة، ويسلط الضوء على حياة “دو باي مان”، المدعي العسكري الذي يسعى وراء المال والشهرة ويحلم باليوم الذي يتمكن فيه من التقاعد بسلام، من ناحية أخرى، تقف “تشا وو ان”، وهي ابنة لعائلة ثرية وتعمل كمدعية عسكرية أيضًا، لكنها تسعى للانتقام، على الرغم من الاختلافات الواضحة في أهدافهما وخلفياتهما الاجتماعية، تجد هذه الشخصيتان نفسيهما متحالفتين في سعيهما للعدالة ضمن قضية مشتركة، مما يقوي علاقتهما ويدفعهما إلى العمل جنبًا إلى جنب في مواجهة التحديات.