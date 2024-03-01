“سلي صيام اولادك في رمضان” ❤️ اضبط تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات.. مغامرات طول اليوم 🔥

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تردد قناة توم وجيري 2024 من أكثر ترددات القنوات الفضائية طلباً وهي القناة المحببة لدينا جميعاً كبار وصغار، فتم تغيير تردد القناة حتى تتمكن من تحديث المحتوى وتقديمه بشكل أفضل يتناسب مع جميع الفئات المستهدفة بآرائهم وخلفياتهم الثقافية واهتماماتهم.
تردد قناة توم وجيري الجديد 2024
يمكنكم استقبال قناة توم وجيري الفضائية ومشاهدة البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة على هذه الترددات التالية:
نايل سات
- التردد: 12149
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: SD
- الاستقطاب: أفقي
عرب سات
- التردد: 11315
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: SD
- الاستقطاب: أفقي
حول قناة توم وجيري الفضائية
تتسم قناة توم وجيري الفضائية بعدة سمات جعلتها من أهم القنوات الخاصة بالأطفال من هذه السمات:
- تعمل على مدار الساعة.
- تساعد الأطفال على زيادة المهارات.
- تساعد في دعم وتقوية الصفات الحسنة لدى الأطفال.
- تساعد في بناء عادات سليمة صحية لدى الأطفال.
- تساعد على زيادة نسبة الذكاء ، وسرعة البديهة.
- تتميز بجودة عالية خالية من التشويش.
- محتواها يناسب جميع الأعمار كبار وصغار.
- تعرض محتويات تناسب المشاهدين.
- تعرض العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية.
- تقدم مختلف أفلام الكارتون.
طريقة ضبط واستقبال قناة توم وجيري
قناة توم وجيري 2024 من القنوات المهمة التي توجد في كل منزل ويمكنك إستقبال قناة توم وجيري الفضائية عن طريق:
- من خلال ريموت التحكم الخاص بالتلفاز اضغط على قائمة القائمة (menu )
- اختر أيقونة البحث ( search)
- قم باختيار الضبط اليدوي
- قم باختيار نوع القمر الصناعي
- أدخل بيانات القناة المطلوبة من تردد ومعامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ .
- قم بالضغط على أيقونة بحث
- سيظهر لك العديد من القنوات وقناة توم وجيري.
- احفظ قناة توم وجيري واستمتع ببرامجها.
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