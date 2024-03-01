“سلي صيام اولادك في رمضان” ❤️ اضبط تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات.. مغامرات طول اليوم 🔥

تردد قناة توم وجيري 2024 من أكثر ترددات القنوات الفضائية طلباً وهي القناة المحببة لدينا جميعاً كبار وصغار، فتم تغيير تردد القناة حتى تتمكن من تحديث المحتوى وتقديمه بشكل أفضل يتناسب مع جميع الفئات المستهدفة بآرائهم وخلفياتهم الثقافية واهتماماتهم.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكنكم استقبال قناة توم وجيري الفضائية ومشاهدة البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة على هذه الترددات التالية:

نايل سات

التردد: 12149

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

الاستقطاب: أفقي

عرب سات

التردد: 11315

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

الاستقطاب: أفقي

حول قناة توم وجيري الفضائية

تتسم قناة توم وجيري الفضائية بعدة سمات جعلتها من أهم القنوات الخاصة بالأطفال من هذه السمات:

تعمل على مدار الساعة.

تساعد الأطفال على زيادة المهارات.

تساعد في دعم وتقوية الصفات الحسنة لدى الأطفال.

تساعد في بناء عادات سليمة صحية لدى الأطفال.

تساعد على زيادة نسبة الذكاء ، وسرعة البديهة.

تتميز بجودة عالية خالية من التشويش.

محتواها يناسب جميع الأعمار كبار وصغار.

تعرض محتويات تناسب المشاهدين.

تعرض العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية.

تقدم مختلف أفلام الكارتون.

طريقة ضبط واستقبال قناة توم وجيري

قناة توم وجيري 2024 من القنوات المهمة التي توجد في كل منزل ويمكنك إستقبال قناة توم وجيري الفضائية عن طريق: