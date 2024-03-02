سجل الآن… رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث العديد من المواطنين المتقدمين عن رابط التسجيل لتكافل وكرامة من خلال الرقم القومي 2024، وهذا لمعرفة حالة المعاش سواءً كانت سارية أو غير فعالة، ولذلك أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي رابط التسجيل، وهذا تسهيلًا على المواطنين في جمهورية مصر العربية، ومن خلال موقعنا البديل سنتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالتكافل والكرامة.

رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لمواطنيها التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وهذا من خلال القيام بالعديد من الخطوات تتمثل في:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة وزارة التضامن الاجتماعي.

قيام المتقدم باختيار أيقونة تسجيل.

كما يقوم المتقدم باختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

ثم يقوم المتقدم بتدوين جميع المعلومات اللازمة للاستفادة من معاش تكافل وكرامة.

أيضًا يقوم المتقدم بإرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في نكافل وكرامة.

أخيرًا يقوم المتقدم بالنقر على زر تسجيل.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024

يمكن للمواطن الحصول على تكافل وكرامة لكن يجب توافر الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، وهذه الشروط تتمثل في:

يجب أن يكون المواطن المتقدم من أبناء جمهورية مصر العربية ومالك للجنسية المصرية.

يشترط أيضًا ألا يكون المواطن المتقدم موظف في إحدى الجهات الحكومية.

كما يجب ألا يكون المواطن المتقدم لديه أي سجل تجاري.

لابد ألا يكون المتقدم يحصل على الدعم من أي جهة أخرى.

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

لكي يمكن للمواطن التسجيل في تكافل وكرامة فلابد من تقديم المستندات اللازمة للتقديم كما بينتها الوزارة، وتتمثل هذه المستندات في الآتي: