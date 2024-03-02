أخبار مصر

اللحمة رخصت 160 جنيه مرة واحدة.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بعد تدخل الحكومة

Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى