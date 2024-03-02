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اللحمة رخصت 160 جنيه مرة واحدة.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بعد تدخل الحكومة
معارض أهلا رمضان، مع موجة الغلاء في الأسعار ومعاناة الكثيرين داخل مصر من الظروف الاقتصادية الصعبة، قامت وزارة التموين بإطلاق معارض أهلا رمضان برعاية الرئيس السيسي لتوفير السلع ومنتجات الغذاء الأساسية بأسعار مخفضة ليتمكن المواطنين من شراء ما يحتاجون اليه خلال شهر رمضان المبارك الذي يتبقى له أيام قليلة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار السلع بمعارض اهلا رمضان وأبرز أماكن المعارض.
أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان
يمكن للمواطنين شراء السلع الغذائية من معارض أهلا رمضان بأسعار أقل بكثير من المتاجر، حيث تتوافر داخل هذه المعارض منتجات الألبان والسلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة والزيت وكذلك اللحوم بتخفيضات تتجاوز الثلاثون بالمائة، وستتواجد معارض اهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية وبفروع متعددة في مختلف المحافظات، كما ستتواجد أركان لها في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية وفي السيارات المتنقلة، أما المعرض الرئيسي والأكبر فسيكون بأرض المعارض بمدينة نصر وسيتم افتتاحه يوم 10 مارس وسيتضمن 124 جناح لعرض السلع الأساسية والسلع الرمضانية، وسيفتح أبوابه أمام الجمهور طوال الشهر من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة مساء.
أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان
ستشهد أسعار السلع بمعارض اهلا رمضان تخفيضات هائلة وذلك ليتمكن المواطنون من شراء حاجاتهم خلال الشهر الكريم دون تحمل أعباء إضافية نتيجة غلاء أسعار منتجات الغذاء في كافة المتاجر والمحلات، والتخفيضات لا تقتصر فقط على الأرز والمكرونة والزيت والسكر ولكنها تشمل ايضا اللحوم بمختلف أنواعها ليبدأ سعرها من 250 جنيه، وفيما يلي أسعار أبرز السلع بمعارض اهلا رمضان بعد التخفيض :
- كيلو اللحم الطازج سعره بالمعرض 320 جنيه.
- كيلو اللحم السوداني سعره 250 جنيه.
- زجاجة الزيت 1 لتر سعرها 70 جنيه.
- كيلو الأرز سعره 29 جنيه.