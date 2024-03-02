اللحمة رخصت 160 جنيه مرة واحدة.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بعد تدخل الحكومة

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

يمكن للمواطنين شراء السلع الغذائية من معارض أهلا رمضان بأسعار أقل بكثير من المتاجر، حيث تتوافر داخل هذه المعارض منتجات الألبان والسلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة والزيت وكذلك اللحوم بتخفيضات تتجاوز الثلاثون بالمائة، وستتواجد معارض اهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية وبفروع متعددة في مختلف المحافظات، كما ستتواجد أركان لها في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية وفي السيارات المتنقلة، أما المعرض الرئيسي والأكبر فسيكون بأرض المعارض بمدينة نصر وسيتم افتتاحه يوم 10 مارس وسيتضمن 124 جناح لعرض السلع الأساسية والسلع الرمضانية، وسيفتح أبوابه أمام الجمهور طوال الشهر من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة مساء.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان