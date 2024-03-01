استقبل حالا.. تردد قناه بطوط الجديد 2024 Tv Batot لمشاهدة الأفلام الكرتونية بجودة HD

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناه بطوط الجديد 2024، حيث يرغب العديد من الأطفال في مشاهدة أفلام الكرتون، وكذلك الأغاني الطفولية المميزة التي تقدمها قناة بطوط، ومن ثم تعتبر من أبرز القنوات الكرتونية التي لها دورًا كبيرًا في نقلها لباقة متنوعة من الأفلام والفقرات الترفيهية والتعليمية، وكذلك يعشقها ملايين الأشخاص، كما تعتبر هذه القناة من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عن ترددها الكثير من المواطنين، ولذا سوف نتعرف في هذا المقال على التردد الجديد والبرامج التي تعمل على عرضها.

تردد قناه بطوط الجديد 2024

يرغب العديد من الأفراد معرفة تردد قناة بطوط الجديد 2024، والتي تعرض باقة متنوعة من الأفلام والفقرات الكرتونية، وأيضًا تعرض أفلام ديزني بجودة عالية، وهي مفضلة أيضًا لدى الأطفال والكبار في مختلف الدول العربية، وكذلك نتعرف على تردد القناة على النايل سات، وعرب سات وهما كالآتي:

تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات

أولًا قم بضبط التردد : 11494.

ثم بعد ذلك بضبط معدل الترميز : 27500.

ومن ثم قم بضبط معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

وكذلك أيضًا قم بضبط معدل الاستقطاب : H افقي.

تردد قناة بطوط الجديد على عرب سات

أولًا قم بضبط التردد : 11594.

ثم قم بضبط معدل الترميز : 27500.

وكذلك قم بضبط معامل التصيح : 5/6.

ثم بعد ذلك قم بضبط الاستقطاب : V رأسي.

ما هي البرامج التي تعرض على قناة بطوط الجديدة 2024؟

تعرض على قناة بطوط الجديدة العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، التي تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بدون توقف وبأعلى جودة، ومنها ما يلي: