طلع روح البطل اللي جواك.. تحميل لعبة جاتا 2024 الإصدار الأخير على جميع الأجهزة وأضف شفرات GTA لتجربة أفضل

جميعًا نعلم بلعبة جاتا، والتي واحدة من الألعاب المميزة في مجال الأكشن والمغامرة والإثارة، حيث يمكنك تحميل اللعبة على الجهاز الخاص بك واللعب بكل أريحية وبحرية كاملة، أو اختيار مهمات أو قيادة التاكسي أو الإسعاف والعمل داخل اللعبة، ونوضح لكم طريقة تحميل لعبة جاتا 2024 على الأندرويد والأيفون وأيضًا نرفق لكم بعض الشفرات للتمتع بتجربة مثالية أثناء اللعب، تابعونا.

تحميل لعبة جاتا 2024 على الأجهزة

متاح تحميل لعبة جاتا، والتي هي اختصار لجراند ثفت أوتو على مختلف الأجهزة اللوحية بكل سهولة، حيث اللعبة مُصممة لتناسب أجهزة البلاس ستيشن وإكس بوكس والأندرويد ونظام ماك أو إس وعدد من الأنظمة الأخرى، ويُذكر أن اللعبة موجودة منذ عام 1997 وما زالت موجودة حتى الآن، حيث سنويًا يتم الإعلان عن نسخة جديدة منها، ويمكن التحميل كالتالي:

حدد في البداية ترغب في تثبيت اللعبة على PC أو XBOX أو البلاس استيشن أو الأندرويد أو الأيفون.

قم بفتح متجر PLAY أو APP STORE أو الموقع الرسمي لتحميل اللعبة.

أو APP STORE أو لتحميل اللعبة. أضف في البحث النسخة التي ترغب في تحميلها على جهازك، حيث الأخيرة كانت بعام 2021، والتي كانت “جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي”.

أكواد شفرات لعبة جاتا 2024 النسخة الأخيرة

وضحنا لكم طريقة تحميل لعبة جاتا 2024 النسخة الأخيرة، وبالنسبة للشفرات فهي تُعطي تجربة مثالية للعبة، ويمكن تثبيت بعضًا منها على النحو التالي:

السير على المياه بشفرة RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2 [Vice City][San Andreas].

أسلحة كثيرة ومتنوعة R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN [San Andreas][Vice City].

حقيبة نفاثة L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT.

طيران السيارة RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1 [Vice City] [GTA III].