“برنامج الرعب”.. موعد عرض برنامج رامز جلال 2024 وضيوف البرنامج

يتبقي أقل من أسبوعان فقط لحلول شهر رمضان، مما يزيد الطلب على البحث من قبل معجبي برنامج رامز جلال لمعرفة تفاصيل ومواعيد عرض البرنامج، سيعود الفنان رامز جلال في رمضان 2024 بموسم جديد من برنامجه “رامز قفل اللعبة”، الذي تم تصويره هذا العام في المملكة العربية السعودية، يتابع الملايين من المشاهدين في مصر وخارجها، حيث يُستضاف في البرنامج أشهر النجوم الذين يتعرضون لمقلب خلال الحلقة، ليرى الجمهور رد فعلهم الطبيعي بعيدًا عن الكاميرات والتصوير.

موعد عرض برنامج رامز جلال 2024

من المتوقع عرض أحداث برامج رامز جلال في رمضان 2024 بعد صلاة المغرب عند الساعة 6:15 مساءً، مثلما جرت العادة كل عام، سيتم إعادة عرض برنامج “رامز قفل اللعبة” في وقت متأخر من الليل، بدءًا من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل في كل ليلة، سيتم عرض برنامج رامز جلال في شهر رمضان 2024 على قناة mbc مصر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بعد أذان المغرب مباشرةً.

ضيوف برنامج رامز جلال 2024

في برنامج رامز جلال لهذا العام، سيكون هناك تواجد لعدد من النجوم والمشاهير في مجالات مختلفة مثل كرة القدم والفن والإعلام، بالإضافة إلى مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم، وتم تأكيد مشاركة بعض النجوم في البرنامج لهذا العام ومن ابرز هؤلاء النجوم كا الاتي:

الممثلة غادة عادل

الممثل عمرو يوسف.

الفنان محمود العسيلي.

الممثلة حنان مطاوع.

اللاعب إمام عاشور.

اللاعب محمد قفشة.

اللاعب محمد هاني.

الكابتن المصري رضا عبدالعال.

الحكم نور الدين إبراهيم.

تفاصيل برنامج رامز جلال 2024

ينتظر الكثيرون من محبي برامج المقالب رامز جلال، برنامجه لهذا العام، ويتوقون لمعرفة تفاصيل برنامجه الجديد “قفل اللعبة”. انتشرت الأنباء التي تؤكد أن رامز جلال سيقوم باستضافة الضيوف في مكان يحتوي على مجموعة من الألعاب، ويبدو أنه سيقوم بتقديم مشاهد مثيرة من خلالها، والتي قد تكون مقتبسة من افتتاح ملاهي جديدة في المملكة العربية السعودية. عند وصول الضيف إلى المكان، سيظهر رامز جلال بشكل لعبة ضخمة وسيشارك في صراعات مختلفة مع الضحية.

كان آخر برامج رامز جلال برنامج “رامز نيفر إند” الذي تم عرضه في المملكة العربية السعودية. كانت فكرة البرنامج تتمثل في إعداد مقالب، حيث يتم عرض المقلب الأول في مطعم حيث يعتقد الضيف أنه سيشارك في إعلان للمطعم، لكن في النهاية يتم تعرضه للمقلب برش الطعام عليه، وكان المقلب الثاني في مطعم طائر.