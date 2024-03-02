“حج مبرور”.. أسعار باقات الحج لعام 1445 هـ داخل المملكة احجز الآن
ما هي أسعار باقات الحج لعام 1445 هـ؟ حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق باقات حج متنوعة للعام الهجري 1445 بهدف تسهيل أداء مناسك الحج على المسلمين ومواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما تتضمن هذه الباقات تخفيضات هامة مقارنة بالعام الماضي، وتهدف باقات الحج إلى توفير خيارات متنوعة للراغبين في أداء فريضة الحج، تتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم المادية. تأتي هذه الباقات في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين تجربة الحج والعمرة، يمكن للراغبين في الحصول على تصريح الحج الاطلاع على تفاصيل الباقات وتقديم طلباتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصة أبشر، وذلك لتسهيل عملية الحجز.
أسعار باقات الحج لعام 1445 هـ
تم الإعلان عن أسعار باقات الحج لعام 1445هـ من قبل وزارة الحج والعمرة، وقد تم توفير خيارات متعددة تناسب احتياجات الحجاج المختلفة والميزانيات المتنوعة. فيما يلي نظرة مفصلة على أسعار باقات الحج المعلنة:
- باقة الحج الأولى: يبلغ سعرها 5,274 ريال سعودي، وتقدم مجموعة من الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات الحجاج خلال رحلتهم.
- باقة الحج الثانية: تتوفر بسعر 5,792 ريال سعودي بما فيها خدمات إضافية توفر مزيدًا من الراحة للحجاج.
- باقة الحج الثالثة: يمكن الحصول عليها بسعر 6,215 ريال سعودي، وتتميز بتوفير الإقامة في الأبراج السكنية، مما يوفر تجربة معيشية مريحة ومتميزة للحجاج.
- باقة الحج الرابعة: تتوفر بسعر 3,235 ريال سعودي، وتعد خيارًا اقتصاديًا يوفر خدمات مبسطة للحجاج الذين يبحثون عن تكلفة أقل.
خطوات حجز باقات الحج عبر الانترنت
وبالنسبة للحجز، تقدم وزارة الحج والعمرة السعودية طريقة سهلة وميسرة للقيام بعملية الحجز عبر الإنترنت، وفيما يلي خطوات إتمام عملية الحجز:
- أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر الرابط الرسمي.
- اختر تبويب “إنشاء حجز جديد”.
- قم بالاطلاع على الشروط والأحكام المتعلقة بالحج وقبولها.
- استعرض الباقات المختلفة المتاحة واختر الباقة التي تتناسب مع احتياجاتك ووضعك الاقتصادي.
- قم بتسجيل المرافقين الذين سيؤدون الحج معك، وحدد العلاقة القانونية التي تجمعك بهم (محرم، زوج، أخ، ابن، أب).
- قم بإدخال معلومات حسابك البنكي لعملية الدفع.
- حدد طريقة الدفع التي تفضلها، سواء كانت دفعة واحدة أو على دفعات.
- بعد إتمام الخطوات السابقة، انتظر تأكيد الحجز واستلم رسالة نصية تحتوي على رقم الحجز وتفاصيل أخرى متعلقة بالحجز.
- باستكمال هذه الخطوات، ستتمكن من إتمام عملية الحجز بسهولة وسلاسة.