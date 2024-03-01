وزارة المالية توضح حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 وقيمة المرتب بعد الزيادة

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، يظن العديد من المواطنين أنه سيتم صرف مرتبات العاملين في القطاع الخاص والحكومة مبكراً في شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان، ومع ذلك، قد قامت وزارة المالية بتوضيح مواعيد صرف الرواتب للموظفين في هذا الشهر، حيث تشير المعلومات الرسمية إلى أنه لن يتم تقديم المرتبات قبل المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

وزارة المالية قد اتخذت قرارًا بصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للمواطنين، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف في يوم 21 مارس 2024، ويستمر على مدى 5 أيام، لينتهي في يوم 27 مارس 2024 القادم، يجدر بالذكر أنه لا صحة للأخبار التي تشير إلى تبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل حلول شهر رمضان.

جدول صرف مرتبات مارس 2024

بتاريخ 21 مارس 2024، سيتم صرف مرتبات العاملين في الوزارات التالية: مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

جدول مرتبات العاملين بعد زيادة الجديدة

تم صرف مرتبات شهر مارس 2024 لموظفي الدرجات الوظيفية المختلفة بعد تحديثها بالزيادة الجديدة، وفقًا للتفاصيل التالية: