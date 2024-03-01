الآن.. مسلسل حب بلا حدود الحلقه 22 مترجمه على موقع قصة عشق وديلي موشن dailymotion
مسلسل حب بلا حدود الحلقه 22
شهد مسلسل حب بلا حدود الحلقه 22 التي عرضت بالأمس في تركيا العديد من الأحداث المثيرة التي كان ينتظرها جمهور المسلسل بفارغ الصبر بعد عرض اعلانات تشويقية للحلقة على مدار الأسبوع الماضي، فقد انكشفت العلاقة التي جمعت بين فكرت ليتو وداملا والتي تركت على أثرها زوجة فكرت المنزل، واصطحب فكرت داملا الى منزله بعد أن تعرضت للطرد من قبل أسرتها، وخليل ابراهيم سيستمر في صراعه مع يلماز وسيساعده قائده السابق وأوغوز الذي سيكون معه خطوة بخطوة بعد أن ترك عمله كمفتش بالشرطة، ورضوان سيواصل تجبره وخططه مع اسيا للتخلص من خليل ابراهيم.
مشاهدة مسلسل حب بلا حدود الحلقه 22
مسلسل حب بلا حدود من بطولة دينيز جان اكتاش وميراي دينير، يعرض على شاشة قناة ناو أو فوكس سابقا كل خميس في التاسعة مساء، وقد عرض لأول مرة يوم 21 سبتمبر من العام 2023 وحقق نسب مشاهدة عالية من الحلقة الأولى، ويمكنكم مشاهدة مسلسل حب بلا حدود الحلقه 22 على موقع قصة عشق الذي يترجم المسلسل بعد ساعات قليلة من عرضه في تركيا، أو تحميله من خلال موقع turkish drama و ديلي موشن dailymotion.