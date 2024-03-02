سجل الآن .. رابط التقديم في وظائف وزارة الاوقاف المصرية لعام 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر بالإعلان عن تفاصيل التقديم في وظائف الاوقاف لعام 2024، حيث أنه يتم التقديم إلكترونيًا وهذا من خلال بوابة التوظيف الحكومية المصرية، وهذا يتم تبعًا للشروط التي أقرتها الجهاز المركزي، كما أنه قد تم توفير أكثر من 900 وظيفة تابعة إلى وزارة الأوقاف، كما أن الهدف من توفير هذه الوظائف الحكومية هو توفير فرص عمل لجميع المواطنين المصريين.

التقديم في وظائف الاوقاف 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر عن كيفية التقديم في وظائف الاوقاف للعام الميلادي 2024، وهذا من خلال الخطوات التالية: