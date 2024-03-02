سجل الآن .. رابط التقديم في وظائف وزارة الاوقاف المصرية لعام 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية
قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر بالإعلان عن تفاصيل التقديم في وظائف الاوقاف لعام 2024، حيث أنه يتم التقديم إلكترونيًا وهذا من خلال بوابة التوظيف الحكومية المصرية، وهذا يتم تبعًا للشروط التي أقرتها الجهاز المركزي، كما أنه قد تم توفير أكثر من 900 وظيفة تابعة إلى وزارة الأوقاف، كما أن الهدف من توفير هذه الوظائف الحكومية هو توفير فرص عمل لجميع المواطنين المصريين.
التقديم في وظائف الاوقاف 2024
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر عن كيفية التقديم في وظائف الاوقاف للعام الميلادي 2024، وهذا من خلال الخطوات التالية:
- الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة الوظائف الحكومية المصرية.
- قيام المتقدم باختيار خدمة الاستعلام عن الوظائف المعلنة من قِبل وزارة الأوقاف المصرية.
- كما يتم تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.
- ثم يقوم المتقدم بالنقر على التسجيل على الوظيفة المختارة.
- قيام المتقدم بالذهاب إلى الصفحة التي يتم تسجيل البيانات المطلوبة للوظيفة من خلالها.
- يجب إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.
- ثم النقر على أيقونة التسجيل الآن.
موعد التقديم في وظائف الأوقاف
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية عن موعد التقديم في وظائف الأوقاف المصرية لعام 2024، حيث أن التقديم سيكون متاح بدءً من الأول من شهر مارس الجاري لعام 2024، وسوف ينتهي التقديم في السادس عشر من شهر مارس، كما أنه يمكن التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية المصرية.
شروط التقديم علي وظائف الأوقاف 2024
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف الأوقاف المصرية 2024، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:
- يجب ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 عامًا.
- كما يجب أن يكون المؤهل الدراسي الذي حصل عليه المتقدم متوسط المستوى.
- أيضًا يكون الأولوية للمتقدمين من خريجي المعاهد والكليات الأزهرية.