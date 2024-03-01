رسميًا.. وزارة التربية والتعليم تعلن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية لصفوف النقل والشهادة
يبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024، وذلك بعد الإعلان عن مواعيد امتحانات شهر فبراير 2024 في جميع المدارس، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، وكذلك أيضًا سيتم الإنتهاء من الترم الثاني في شهر مايو المقبل، ومن ثم ستعقد امتحانات نهاية العام الدراسي في شهر يونيو القادم، وكذلك لجميع صفوف النقل، وأيضًا الجامعات، كما يسعى أولياء الأمور إلى وضع خطط فعّالة وذلك لمساعدة أبنائهم في مذاكرة المناهج الدراسية بشكل صحيح لاجتياز الامتحانات بنجاح.
موعد امتحانات الترم الثاني 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024، وذلك لكافة المراحل التعليمية، الابتدائية والاعدادية والثانوية، وهي كالتالي:
- حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو 2024.
- كما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق واحد من شهر يونيو القادم.
- وكذلك تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو 2024.
- ومن ثم سوف تستمر فترة الدراسة خلال الترم الثاني لمدة أربعة عشر أسبوعًا، كما أنها سوف تنتهي في يوم الخميس الموافق السادس من شهر يونيو 2024.
موعد امتحانات الثانوية العامة
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد امتحانات الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة وذلك يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو 2024 المقبل.
موعد امتحانات الأزهر الشريف
يختلف موعد امتحانات المعاهد الدينية عن التعليم العام، حيث أعلنت المؤسسات الأزهرية عن مواعيد امتحانات نهاية العام لكافة الصفوف التعليمية، وهي كما يلي:
- حيث تبدأ اختبارات الترم الثاني في الأزهر الشريف ابتداءً من يوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي، كما أنها مستمرة لآخر شهر يونيو، ومن ثم يؤكد الأزهر الشريف أن تلك المواعيد لكافة المحافظات والمناطق التابعة لها.
- وكذلك يوضح الأزهر الشريف أن مواعيد اختبارات نهاية العام، سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالأزهر الشريف.