رسميًا.. رفع اسعار البنزين في الأردن من نوعية 90 و95 والديزل والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند هذا المبلغ

اسعار البنزين في الأردن هي ما تشغل بال المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي، حيث سبق أن قامت حكومة المملكة الأردنية برفع أسعار البنزين والديزل، ومن اليوم يتم العمل بالأسعار الجديدة، وهذا ما أثار فضول الكثيرون وبدئوا بالبحث عن الأسعار الجديدة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم، فضلًا تابعونا عبر “البديل”.

اسعار البنزين اليوم في الأردن

عقدت أمس الخميس الموافق 29 من شهر فبراير لعام 2023 الاجتماع الشهري من أجل تحديد سعر بيع كل المشتقات النفطية في المملكة الأردنية، وذلك في الفترة ما بين 1 إلى 31 من شهر مارس، وبعد إجراء المعادلة والمقارنة مع الأسعار العالمية، فقد تبين وجود زيادة في بنزين 90 وأيضًا بنزين 95، وأيضًا ارتفع لتر الديزل، وقد جاءت الأسعار والتي من المفترض أن العمل بدء بها من اليوم وفقًا لتسعيرة اللجنة على النحو التالي:

سعر بيع المحروقات في الأردن

وضحنا لكم اسعار البنزين اليوم في المملكة الأردنية، وذلك بناء على النشرة الواردة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والجدير بالذكر أن الأسعار يبدأ العمل بها من اليوم الجمعة الأول من شهر مارس لعام 2024، حيث يستمر العمل بتلك الأسعار شهرًا كاملًا، وقد جاءت الزيادة بمقدار 20 فلس لكل لتر، وجاءت الزيادة لبنزين 90 و95 والديزل فقط، بينما تم تثبيت سعر مادة الكاز وعلى أساسه سعر اسطوانة الغاز كما هي، حيث كالتالي: