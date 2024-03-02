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الحقي املي التلاجه ياست الكل.. عروض كارفور 2024 لشهر رمضان بخصومات تصل الي 70% على جميع المنتجات والاجهزة الكهربائية
ننشر لكم عروض كارفور 2024 لشهر رمضان، أيام ويهل علينا هلال أفضل شهور العام، وفي ذلك الوقت وبالتزامن أيضًا مع اقتراب عيد الأم يقوم كارفور بالإعلان عن الكثير من التخفيضات والعروض الرائعة على مختلف السلع الغذائية، وكذلك الأدوات المنزلية والسلع المعمرة، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن عروض كارفور.
عروض كارفور 2024 لشهر رمضان
يبحث الكثيرون عن عروض كارفور 2024 لشهر رمضان، حيث قام كارفور بالإعلان من خلال صفحته الرسمية عن الكثير من العروض والخصومات التي تصل إلى 50% على بعض المعروضات الموجودة داخل كارفور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومن أهم عروض كارفور على السلع الغذائية فهي على النحو التالي:
- زجاجة زيت كريستال عباد شمس حجم 1.6 لتر بسعر 206.95 جنيه.
- زجاجة زيت عافية عباد شمس حجم 2.2 لتر بسعر 324.95 جنيه.
- علبة سمنة كريستال سعر حجم 1.5 بسعر 178 جنيه مصري.
- كيلو مكرونة الملكة المعبأة بسعر 31.75 جنيه.
- كيلو أرز الساعة بسعر 38.5 جنيه.
أسعار ياميش رمضان في عروض كارفور
أما عن أسعار ياميش رمضان في عروض كارفور فهي على النحو التالي:
- قمر الدين أبوعوف بسعر 79.5 جنيه.
- قمر الدين سوري الحاج أحمد بسعر 69.5 جنيه.
- عين جمل وزن 250 جرام بسعر 89.95 جنيه.
- مشمشية مقاس 8 وزن 250 جرام بسعر 94.95 جنيه.
- تين جاف الحج عرفة وزن 300 جرام بسعر 99.95 جنيه.
- جوزهند مطحون فاخر وزن 250 جرام بسعر 34.95 جنيه.
- زبيب أبيض/ أحمر وزن 250 جرام بسعر 24.95 جنيه.
- تمر هندي أبوعوف حجم 400 جرام بسعر 47.95 جنيه.
- سوبيا بودر وزن 250 جرام بسعر 22.95 جنيه.