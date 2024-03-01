تعد قناة طيور الجنة واحده من أهم قنوات الاطفال المعروفة والمحببة لدى عدد كبير من الصغار في البلدان العربية المختلفة كما يفضلها الآباء والأمهات حيث تحافظ بجانب تقديمها لفقرات الترفيه واغاني الاطفال على تقديم الفقرات التعليمية والتربوية التي تعلم الطفل اكتساب مهارات جديدة، وذلك مع المحافظة على معايير الأخلاق، كما تتميز القناة بعرض محتوى ممتع غير ممل على مدار اليوم، وبدون فواصل إعلانية، لذلك يبحث عدد كبير من المشاهدين على تردد قناة طيور الجنة 2024 وسنقوم من خلال موقعنا اليوم بتوضيح التردد الجديد عبر النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024

ويسهل على جميع محبي قناة طيور الجنة ومتابعيها سواء من الأطفال أو الكبار أن يقومون بتحميل القناة وضبط التردد الجديد على جميع الأقمار الصناعية، حتى تستطيعون الاستمتاع بالقناة من دون توقف، خاصة أن هذه القناة تتميز بأنها تعرض الأعمال الفنية المتنوعة على مدار 24 بصورة واضحة ونقاء كبير في الصوت، وسوف نتعرف اليوم على أحدث تردد للقناة الذي بمجرد ضبطه تعمل القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة باعلى جودة.

استقبال تردد قناة طيور الجنة 2024

ومن خلال تنفيذ بعض الخطوات البسيطة لاستقبال القناة عبر جهاز الريسيفر الخاص بك ستتمكن من إعادة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد لكي يستمتع أطفالك بمتابعة برامجهم واغاني المفضلة، وإليكم بيانات الضبط عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي : النايل سات

التردد 11258.

معدل الترميز 27500.

معدل التصحيح 5/6.

وبالنسبة لطريقة الضبط فكل ما عليك هو الضغط على زر القائمه وتثبيت الضبط اليدوي وإدخال التردد الجديد سوف يقوم الجهاز باستقبال الإشارة بعد ذلك يمكنك الضغط على حفظ.