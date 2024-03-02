إمساكية رمضان 2024 بالعراق.. موعد اليوم الأول في الشهر + عدد ساعات الصيام + مواقيت الصلاة

إمساكية رمضان 2024 بالعراق

موعد بداية شهر رمضان الرسمي يتحدد برؤية الهلال اخر أيام شهر شعبان، ولكن وفقا للحسابات الفلكية فقد تحدد موعد أول أيام رمضان في 11 مارس 2024 على أن ينتهي في يوم 9 أبريل ليكون موعد عيد الفطر في العاشر من أبريل، وعلى الرغم من أن هذه المواعيد غير مؤكدة بشكل نهائي الا أن الكثيرين بدأوا بالاستعداد طبقا لهذا الموعد الذي غالبا ما يكون صحيح، أما إمساكية رمضان 2024 بالعراق ففيها موعد أذان الفجر لليوم الأول من رمضان بالساعة 4:50 صباحا أما أذان المغرب في الساعة 6:08 مساء، ومع مرور الأيام تتغير تلك المواعيد لعدة دقائق بالزيادة والنقصان.

ويهتم المسلمين بالإمساكية لتنظيم يومهم معرفة الأوقات المتاحة لهم للتعبد ولإعداد الإفطار والتجهز للسحور وتحضير العزومات وغيرها من العادات المتبعة في هذا الشهر الكريم.