عربي و دولي
إمساكية رمضان 2024 بالعراق.. موعد اليوم الأول في الشهر + عدد ساعات الصيام + مواقيت الصلاة
إمساكية رمضان 2024 بالعراق، مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم يبحث الكثيرون بالعراق عن إمساكية الشهر متي يبدأ ومتى ينتهي ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة للاستعداد لاستقبال الشهر المبارك، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال الإمساكية وموعد رمضان وفقا للحسابات الفلكية وعدد ساعات الصيام خلال أيام الشهر.
إمساكية رمضان 2024 بالعراق
موعد بداية شهر رمضان الرسمي يتحدد برؤية الهلال اخر أيام شهر شعبان، ولكن وفقا للحسابات الفلكية فقد تحدد موعد أول أيام رمضان في 11 مارس 2024 على أن ينتهي في يوم 9 أبريل ليكون موعد عيد الفطر في العاشر من أبريل، وعلى الرغم من أن هذه المواعيد غير مؤكدة بشكل نهائي الا أن الكثيرين بدأوا بالاستعداد طبقا لهذا الموعد الذي غالبا ما يكون صحيح، أما إمساكية رمضان 2024 بالعراق ففيها موعد أذان الفجر لليوم الأول من رمضان بالساعة 4:50 صباحا أما أذان المغرب في الساعة 6:08 مساء، ومع مرور الأيام تتغير تلك المواعيد لعدة دقائق بالزيادة والنقصان.
ويهتم المسلمين بالإمساكية لتنظيم يومهم معرفة الأوقات المتاحة لهم للتعبد ولإعداد الإفطار والتجهز للسحور وتحضير العزومات وغيرها من العادات المتبعة في هذا الشهر الكريم.
عدد ساعات الصيام العراق 2024
حسب ما جاء في إمساكية رمضان 2024 بالعراق والتي تحدد فيها موعد آذان الفجر في الساعة الخامسة الا عشر دقائق صباحا، وموعد آذان المغرب في الساعة السادسة وثماني دقائق مساء، فبذلك تكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة و 12 دقيقة على أن تزيد هذه الساعات مع مرور أيام الشهر.
وبالنسبة لمواعيد باقي الصلوات فسيكون آذان الظهر أول يوم من الشهر الساعة الثانية عشر وربع واذان العصر في تمام الثالثة والنصف واذان العشاء في السابعة وأربعون دقيقة مساء.