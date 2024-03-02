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إمساكية رمضان 2024 بالعراق.. موعد اليوم الأول في الشهر + عدد ساعات الصيام + مواقيت الصلاة

Mahmoudمنذ 17 ساعة
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Mahmoudمنذ 17 ساعة
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