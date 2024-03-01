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“شهر رمضان هل بالخير” .. انخفاض في السلع الغذائية في السوق المصرية اليوم وأهمها الزيت والسكر
تكثف الحكومة المصرية جهودها الكبيرة في تأمين كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم، بهدف محاربة الغلاء والحد من احتكار التجار في السوق المصري خلال هذه الفترة الهامة، وقد قام الدكتور علي المصيلحى بزيادة الكميات للسلع من أجل الاستهلاك خلال شهر رمضان.
انخفاض في السلع التموينية
يتمثل الهدف في تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع بأسعار مخفضة، حيث تتراوح هذه التخفيضات بين 15% و30%، كما تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتوفير بيئة اقتصادية مناسبة وميسرة للمواطنين، مع التركيز على ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات الجميع خلال الشهر الفضيل.
أسعار السلع الغذائية خلال شهر مارس
تم تسجيل تراجع في أسعار عدة مواد غذائية في السوق المصري، وفقًا لآخر التحديثات.
- تراجعت أسعار السكر بين 15 و60 جنيهًا للكيلو حسب النوع والمكان، حيث حددت الدولة سعر البيع عند 27 جنيهًا للكيلو.
- تراجع سعر زجاجة زيت عباد الشمس بقيمة 7.64 جنيهًا.
- تراجعت أسعار العدس الكامل بمقدار 6.8 جنيهًا للكيلو.
- انخفض سعر العدس الأصفر بقيمة 7.77 جنيهًا ليصل إلى 63 جنيهًا للكيلو.
- انخفض سعر الأرز بنسبة 0.97% وتراوح ما بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.
- تراجع في سعر الفول المعبأ نحو 8.67 جنيه ليسجل نحو 51 جنيهًا للكيلو.
- انخفض سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 9.49 جنيهًا ليصل إلى 49.55 جنيهًا للكيلو.
- تراجع سعر الشاي بقيمة 4.93 جنيه ليصل إلى 232 جنيهًا للكيلو.
- تراجعت أسعار المكرونة بقيمة 1.73 جنيه لتصبح الكيلو 28.80 جنيهًا.
- السمن النباتي تراجع نحو 1.41 جنيه للكيلو، وأصبحت 104 جنيهات.
- انخفضت أسعار السمن البلدي بقيمة 5.50 جنيه للكيلو، وأصبحت 289 جنيهًا للكيلو.