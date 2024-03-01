“شهر رمضان هل بالخير” .. انخفاض في السلع الغذائية في السوق المصرية اليوم وأهمها الزيت والسكر

تكثف الحكومة المصرية جهودها الكبيرة في تأمين كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم، بهدف محاربة الغلاء والحد من احتكار التجار في السوق المصري خلال هذه الفترة الهامة، وقد قام الدكتور علي المصيلحى بزيادة الكميات للسلع من أجل الاستهلاك خلال شهر رمضان.

انخفاض في السلع التموينية

يتمثل الهدف في تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع بأسعار مخفضة، حيث تتراوح هذه التخفيضات بين 15% و30%، كما تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتوفير بيئة اقتصادية مناسبة وميسرة للمواطنين، مع التركيز على ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات الجميع خلال الشهر الفضيل.

أسعار السلع الغذائية خلال شهر مارس

تم تسجيل تراجع في أسعار عدة مواد غذائية في السوق المصري، وفقًا لآخر التحديثات.