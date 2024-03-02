الحقي اشتري وخزني.. عروض كارفور 2024 لشهر رمضان خصومات تصل الي 50% على جميع المنتجات

ننشر لكم عروض كارفور 2024 لشهر رمضان، أيام ويهل علينا هلال أفضل شهور العام، وفي ذلك الوقت وبالتزامن أيضًا مع اقتراب عيد الأم يقوم كارفور بالإعلان عن الكثير من التخفيضات والعروض الرائعة على مختلف السلع الغذائية، وكذلك الأدوات المنزلية والسلع المعمرة، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن عروض كارفور.

عروض كارفور 2024 لشهر رمضان

يبحث الكثيرون عن عروض كارفور 2024 لشهر رمضان، حيث قام كارفور بالإعلان من خلال صفحته الرسمية عن الكثير من العروض والخصومات التي تصل إلى 50% على بعض المعروضات الموجودة داخل كارفور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومن أهم عروض كارفور على السلع الغذائية فهي على النحو التالي:

زجاجة زيت كريستال عباد شمس حجم 1.6 لتر بسعر 206.95 جنيه.

زجاجة زيت عافية عباد شمس حجم 2.2 لتر بسعر 324.95 جنيه.

علبة سمنة كريستال سعر حجم 1.5 بسعر 178 جنيه مصري.

كيلو مكرونة الملكة المعبأة بسعر 31.75 جنيه.

كيلو مكرونة إيطاليانو المعبأة بسعر 44.95 جنيه.

كيلو أرز الساعة بسعر 38.5 جنيه.

جبنة كيري مربعات بسعر 73.95 جنيه.

المراعي لبن كامل الدسم وزن 6 لتر بسعر 289 جنيه.

أسعار ياميش رمضان في عروض كارفور

يقدم كارفور هذا العام عروض لا مثيل لها على ياميش رمضان بخصومات قوية، أما عن أسعار ياميش رمضان في عروض كارفور فهي على النحو التالي: