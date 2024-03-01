استكشاف عالم Redmiالمثير.. دليل مواصفات وأسعار أبرز هواتف Redmi في السوق المصري

لعشاق التكنولوجيا ومتابعي أحدث إصدارات الهواتف الذكية، يقدم لكم موقع البديل نظرة شاملة على مجموعة من أبرز هواتف Redmi من Xiaomi، العلامة التجارية التي استطاعت أن تحجز مكانة متميزة في قلوب المستخدمين في مصر، سنغوص في تفاصيل المواصفات والأسعار لتقديم دليل مفصل يساعدكم على اختيار الهاتف الأنسب لكم من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة في السوق المصري، تابعوا معنا لاكتشاف كل ما هو جديد ومميز في عالم Redmi.

مواصفات وسعر Redmi K60 Ultra في السوق المصري

يشهد السوق المصري إطلاق هاتف Redmi K60 Ultra، الذي يمثل أحدث إضافات Xiaomi إلى سلسلة Redmi المميزة، يجمع هذا الهاتف بين تصميم أنيق وأداء قوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا الراغبين في الحصول على تجربة مستخدم استثنائية، مع مجموعة متنوعة من الميزات المتطورة والأداء القوي، يقدم Redmi K60 Ultra نفسه كمنافس شرس في السوق، دعونا نلقي نظرة على المواصفات الرئيسية وسعر هذا الجهاز المذهل.

مواصفات هاتف Redmi K60 Ultra

المواصفات التفاصيل الأبعاد والوزن 8.5 × 75.7 × 162.2 مم؛ 204 جرام الحماية حماية IP68 ضد الغبار والغمر في المياه الشاشة OLED 6.67 بوصة؛ 2712 × 1220 بيكسل؛ 446 بيكسل/بوصة؛ دعم 68 بليون لون الأداء MediaTek Dimensity 9200 Plus؛ ذاكرة رام 12/16/24 جيجابايت التخزين 256/512 جيجابايت و1 تيرابايت نظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة MIUI 14 الكاميرا الخلفية ثلاثية: 50 ميجا بيكسل (رئيسية)؛ 8 ميجا بيكسل (عريضة)؛ 2 ميجا بيكسل (ماكرو) الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل الصوت سماعات ستريو؛ دعم صوت عالي الجودة التقنيات اللاسلكية Wi-Fi 6e؛ بلوتوث 5.4؛ NFC؛ مرسل الأشعة تحت الحمراء المستشعرات ماسح بصمة تحت الشاشة؛ التسارع؛ التقارب؛ الدوران؛ البوصلة؛ طيف الألوان البطارية 5000 ميللي أمبير/ساعة؛ شحن سريع 120 وات السعر في مصر 28,500 جنيه مصري لإصدار 16/512 جيجابايت

مواصفات وسعر Redmi Note 13 Pro Plus في السوق المصري

في ظل الإقبال المتزايد على الهواتف الذكية المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات، يبرز هاتف Redmi Note 13 Pro Plus كخيار مثالي للمستخدمين في مصر، مقدمًا مزيجًا فريدًا من الأداء القوي والمواصفات الرائدة بسعر تنافسي، دعونا نلقي نظرة على مواصفات هذا الجهاز البارز ونكتشف ما يجعله واحدًا من أكثر الخيارات جاذبية في السوق.

مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus:

الميزة التفاصيل الأبعاد والوزن 8.9 × 74.2 × 161.4 مم؛ وزن 204 جرام البناء والصناعة ظهر من الزجاج أو الجلد الصناعي، شاشة محمية بزجاج كورنينج جوريلا جلاس Victus حماية الهاتف معيار IP68 للحماية ضد الغبار والغمر في المياه الشاشة AMOLED 6.67 بوصة؛ دقة 2712 × 1220 بيكسل؛ كثافة 446 بيكسل/بوصة؛ دعم 68 بليون لون؛ معدل تحديث 120 هيرتز الأداء MediaTek Dimensity 7200 Plus ثماني النواة؛ معمارية 4 نانوميتر؛ Mali-G610 MC4 التخزين والرام ذاكرة عشوائية 8/12 جيجابايت رام؛ ذاكرة داخلية 256/512 جيجابايت نظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة MIUI 14 الكاميرا الخلفية ثلاثية: 200 ميجا بيكسل (رئيسية)؛ 8 ميجا بيكسل (بالغة العرض)؛ 2 ميجا بيكسل (ماكرو) الكاميرا الأمامية عدسة عريضة 16 ميجا بيكسل الصوت سماعات ستريو؛ دعم صوت عالي الجودة 24 بت/192 كيلو هيرتز التقنيات اللاسلكية Wi-Fi 6؛ بلوتوث 5.3؛ NFC؛ مرسل الأشعة تحت الحمراء المستشعرات ماسح بصمة مدمج أسفل الشاشة؛ التسارع؛ التقارب؛ الدوران؛ البوصلة البطارية السعر في مصر 5000 ميللي أمبير/ساعة؛ شحن سريع 120 وات 25,000 جنيه مصري لإصدار 12/256 جيجابايت

مواصفات وسعر Redmi Note 12 Pro 5G

في ظل الطلب المتزايد على هواتف ذكية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأسعار المعقولة، يأتي هاتف Redmi Note 12 Pro 5G كخيار مثالي لمحبي الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع مجموعة مواصفات تضعه في مقدمة الهواتف متوسطة المدى، يقدم هذا الهاتف تجربة استخدام استثنائية بسعر يناسب الجميع. دعونا نغوص في تفاصيل مواصفات هذا الجهاز ونلقي نظرة على سعره في السوق المصرية.

مواصفات هاتف Redmi Note 12 Pro 5G