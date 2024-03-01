تكنولوجيا

استكشاف عالم Redmiالمثير.. دليل مواصفات وأسعار أبرز هواتف Redmi في السوق المصري

 مواصفات وأسعار أبرز هواتف Redmi في السوق المصري

رودي مصطفىمنذ 3 أيام
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 مواصفات وأسعار أبرز هواتف Redmi في السوق المصري

لعشاق التكنولوجيا ومتابعي أحدث إصدارات الهواتف الذكية، يقدم لكم موقع البديل نظرة شاملة على مجموعة من أبرز هواتف Redmi من Xiaomi، العلامة التجارية التي استطاعت أن تحجز مكانة متميزة في قلوب المستخدمين في مصر، سنغوص في تفاصيل المواصفات والأسعار لتقديم دليل مفصل يساعدكم على اختيار الهاتف الأنسب لكم من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة في السوق المصري، تابعوا معنا لاكتشاف كل ما هو جديد ومميز في عالم Redmi.

مواصفات وسعر Redmi K60 Ultra في السوق المصري

يشهد السوق المصري إطلاق هاتف Redmi K60 Ultra، الذي يمثل أحدث إضافات Xiaomi إلى سلسلة Redmi المميزة، يجمع هذا الهاتف بين تصميم أنيق وأداء قوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا الراغبين في الحصول على تجربة مستخدم استثنائية، مع مجموعة متنوعة من الميزات المتطورة والأداء القوي، يقدم Redmi K60 Ultra نفسه كمنافس شرس في السوق، دعونا نلقي نظرة على المواصفات الرئيسية وسعر هذا الجهاز المذهل.

مواصفات هاتف Redmi K60 Ultra

المواصفاتالتفاصيل
الأبعاد والوزن8.5 × 75.7 × 162.2 مم؛ 204 جرام
الحمايةحماية IP68 ضد الغبار والغمر في المياه
الشاشةOLED 6.67 بوصة؛ 2712 × 1220 بيكسل؛ 446 بيكسل/بوصة؛ دعم 68 بليون لون
الأداءMediaTek Dimensity 9200 Plus؛ ذاكرة رام 12/16/24 جيجابايت
التخزين256/512 جيجابايت و1 تيرابايت
نظام التشغيلأندرويد 13 بواجهة MIUI 14
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 50 ميجا بيكسل (رئيسية)؛ 8 ميجا بيكسل (عريضة)؛ 2 ميجا بيكسل (ماكرو)
الكاميرا الأمامية20 ميجا بيكسل
الصوتسماعات ستريو؛ دعم صوت عالي الجودة
التقنيات اللاسلكيةWi-Fi 6e؛ بلوتوث 5.4؛ NFC؛ مرسل الأشعة تحت الحمراء
المستشعراتماسح بصمة تحت الشاشة؛ التسارع؛ التقارب؛ الدوران؛ البوصلة؛ طيف الألوان
البطارية5000 ميللي أمبير/ساعة؛ شحن سريع 120 وات
السعر في مصر28,500 جنيه مصري لإصدار 16/512 جيجابايت

دليل مواصفات وأسعار أبرز هواتف Redmi في السوق المصري

مواصفات وسعر Redmi Note 13 Pro Plus في السوق المصري

في ظل الإقبال المتزايد على الهواتف الذكية المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات، يبرز هاتف Redmi Note 13 Pro Plus كخيار مثالي للمستخدمين في مصر، مقدمًا مزيجًا فريدًا من الأداء القوي والمواصفات الرائدة بسعر تنافسي، دعونا نلقي نظرة على مواصفات هذا الجهاز البارز ونكتشف ما يجعله واحدًا من أكثر الخيارات جاذبية في السوق.

مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus:

الميزةالتفاصيل
الأبعاد والوزن8.9 × 74.2 × 161.4 مم؛ وزن 204 جرام
البناء والصناعةظهر من الزجاج أو الجلد الصناعي، شاشة محمية بزجاج كورنينج جوريلا جلاس Victus
حماية الهاتفمعيار IP68 للحماية ضد الغبار والغمر في المياه
الشاشةAMOLED 6.67 بوصة؛ دقة 2712 × 1220 بيكسل؛ كثافة 446 بيكسل/بوصة؛ دعم 68 بليون لون؛ معدل تحديث 120 هيرتز
الأداءMediaTek Dimensity 7200 Plus ثماني النواة؛ معمارية 4 نانوميتر؛ Mali-G610 MC4
التخزين والرامذاكرة عشوائية 8/12 جيجابايت رام؛ ذاكرة داخلية 256/512 جيجابايت
نظام التشغيلأندرويد 13 بواجهة MIUI 14
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 200 ميجا بيكسل (رئيسية)؛ 8 ميجا بيكسل (بالغة العرض)؛ 2 ميجا بيكسل (ماكرو)
الكاميرا الأماميةعدسة عريضة 16 ميجا بيكسل
الصوتسماعات ستريو؛ دعم صوت عالي الجودة 24 بت/192 كيلو هيرتز
التقنيات اللاسلكيةWi-Fi 6؛ بلوتوث 5.3؛ NFC؛ مرسل الأشعة تحت الحمراء
المستشعراتماسح بصمة مدمج أسفل الشاشة؛ التسارع؛ التقارب؛ الدوران؛ البوصلة
البطارية

السعر في مصر

5000 ميللي أمبير/ساعة؛ شحن سريع 120 وات

25,000 جنيه مصري لإصدار 12/256 جيجابايت

دليل مواصفات وأسعار أبرز هواتف Redmi في السوق المصري

مواصفات وسعر Redmi Note 12 Pro 5G

في ظل الطلب المتزايد على هواتف ذكية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأسعار المعقولة، يأتي هاتف Redmi Note 12 Pro 5G كخيار مثالي لمحبي الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع مجموعة مواصفات تضعه في مقدمة الهواتف متوسطة المدى، يقدم هذا الهاتف تجربة استخدام استثنائية بسعر يناسب الجميع. دعونا نغوص في تفاصيل مواصفات هذا الجهاز ونلقي نظرة على سعره في السوق المصرية.

 

مواصفات هاتف Redmi Note 12 Pro 5G

الخصائصالتفاصيل
الأبعاد والوزن8 × 76 × 163 مم؛ 187 جرام
البناء والصناعةظهر زجاجي/جلد صناعي؛ زجاج كورنينج جوريلا جلاس Victus
حماية الهاتفمعيار IP53 للحماية ضد الغبار والمياه
الشاشةAMOLED 6.67 بوصة؛ 2400 × 1080 بيكسل؛ 395 بيكسل/بوصة؛ 1 بليون لون؛ 120 هيرتز
الأداءMediaTek Dimensity 1080؛ ثماني النواة؛ 6 نانوميتر؛ Mali-G68 MC4
الذاكرة6/8/12 جيجابايت رام؛ 128/256 جيجابايت تخزين داخلي
نظام التشغيلأندرويد 12؛ MIUI 13
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية)؛ 8 ميجابكسل (بالغة العرض)؛ 2 ميجابكسل (ماكرو)
الكاميرا الأمامية16 ميجابكسل؛ تصوير فيديو 1080p
الصوتسماعات ستريو؛ دعم صوت عالي الجودة
التقنيات اللاسلكيةWi-Fi 6؛ بلوتوث 5.2؛ NFC؛ مرسل الأشعة تحت الحمراء
المستشعراتماسح بصمة جانبي؛ التسارع؛ التقارب؛ الدوران؛ البوصلة
البطارية5000 ميللي أمبير/ساعة؛ شحن سريع 67 وات
السعر17,500 جنيه مصري لإصدار 8/256 جيجابايت
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رودي مصطفىمنذ 3 أيام
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