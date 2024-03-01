“جربيها في البيت أحسن من برا مليون مرة” .. اعملي الطعمية على الطريقة السورية واتسحري ” فلافل” مع العيلة

تعتبر الفلافل إحدى الأطعمة التقليدية في منطقة الشرق الأوسط، وتعرف في مصر باسم “طعمية”، وتتكون الفلافل من فول مطحون أو حمص، مخلوطة بالتوابل والبقدونس والبصل ومكونات أخرى، وغالبًا ما تُقدم الفلافل كمقبلات ويمكن تناولها كوجبة خفيفة، كما يمكن بيعها على شكل سندويشات في العديد من المطاعم، كما تُعتبر الفلافل وجبة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، وتُعزز الصحة وتقوي الجسم، لذلك يمكن تناولها من قبل الصغار والكبار على حد سواء، وتُقدم في أوقات مختلفة من اليوم، سواء كان ذلك على مائدة الإفطار، العشاء، أو وجبة السحور خلال شهر رمضان.

إعداد الفلافل المنزلية

يمكنك تحضير الفلافل أو الطعمية من خلال الخطوات التالية.

مقادير الفلافل

سمسم محمص.

نصف كوب كرات.

زيت غزير للقلي.

ملعقة ماء كبيرة.

نصف ملعقة بيكربونات صودا صغيرة.

رشة ملح.

ربع ملعقة كمون ناعم صغيرة.

ربع ملعقة شطة صغيرة.

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة لشرائح.

ملعقة كزبرة جافة صغيرة.

8 فصوص ثوم.

ربع كوب شبت.

ربع كوب كزبرة خضراء.

ملعقة نعناع يابس صغيرة.

اثنين ونصف كوب فول مجروش مقشر.

ربع كوب بقدونس طازج.

طريقة تحضير الفلافل