“الفرحة يعني طيور الجنه”.. تردد قناة طيور الجنه بأعلى جودة علي النايل سات2024.. نزلها وفرح العيال..!!

تعد قناة طيور الجنة أحد أهم القنوات التلفزيونية التي تستهدف الأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تجذب انتباه الصغار وتثري حياتهم بمحتوى ذو جودة عالية، ومن أجل استمرار تلك التجربة الفريدة، يعتبر معرفة تردد قناة طيور الجنة أمرا أساسيا لكل أسرة تهتم برعاية تطور أطفالها وتوجيههم نحو مشاهدة برامج ترفيهية آمنة ومفيدةومفيدة، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري للتعرف على تردد القناة.

تردد قناة طيور الجنه الجنه

تبث قناة طيور الجنة على مدار الساعة وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، وتتميز القناة بأنها تقدم محتوى يتناسب مع عمر واهتمامات الصغار، مما يجعلهم يستمتعون بمشاهدتها وفي الوقت نفسه يستفيدون منها بشكل فعال.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

معامل التصحيح الخطأ:3/4.

معدل ترميز هو :27500.

التردد الخاص هو: 11315.

مميزات قناة طيور الجنه

واليكم مميزات قناة طيور الجنه التي تعد من القنوات المميزة التي تبث افضل العروض للاطفال والتي يبحث عنها الجميع من الاباء والامهات، واليكم مميزات القناة