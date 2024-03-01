“رابط مباشر” الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم

نقدم لك عزيزي القارئ طريقة التعرف على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، حيث أنه هناك مجموعة كبيرة من المواطنين يرغبون في التعرف على نتيجة الكشف، والذي يجعل المواطن يتمكن من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والذي يقدم له مجموعة كبيرة من المميزات التي تجعل المواطن يتمكن من عيش حياة جيدة والحصول على كل ما يحتاج إليه بسهولة.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الآن يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي عن طريق إتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتلخص في السطور التالية:

في البداية يجب عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية.

يجب عليك الضغط على خيار استعلام عن نتيجة الكشف.

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن الذي قام بالكشف الطبي.

هنا يجب عليك أن تقوم بكتابة كلمة السر الخاصة بالراغب في الاستعلام.

أخيرًا قم بالضغط على خيار بحث وسوف تظهر أمامك النتيجة، مع ظهور كافة المعلومات والبيانات التي تتعلق بالكشف.

الأوراق والمستندات المطلوبة للكشف الطبي

لكي يتم الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة يجب على المتقدم أن يقوم بإحضار بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي تتمثل في التالي: