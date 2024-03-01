“وصفة التوفير ومن غير ماكينة كمان” .. إزاي تعملي 12 كوباية زبادي بكيلو حليب واحد بس عشان سحور رمضان

يعتبر الزبادي من الأطعمة المشهورة والمحبوبة على مستوى العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ الذي يفضله الجميع، سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، ويكون ذا أهمية خاصة خلال شهر رمضان كوجبة سحور، وأنه أيضا غني بالمعادن والبروتينات الضرورية، ويحتوي على بكتيريا مفيدة تعزز الصحة خلال فترة الصيام، كما يُعد الزبادي مفيدًا لعملية الهضم ويساعد في منع الإجهاد والتعب خلال شهر رمضان، لذلك يُساهم في الشعور بالشبع وتقليل الجوع نتيجة احتوائه على الدهون الطبيعية التي تساعد في تحسين مستوى الشبع لفترة طويلة.

كيفية إعداد الزبادي بطريقة منزلية

يعتبر إعداد الزبادي في المنزل من الوصفات السهلة التي يمكن للنساء تنفيذها في أي وقت، حيث لا يتطلب إلا قليلاً من الوقت واتباع الخطوات الصحيحة.

المكونات

أكواب من الفخار، وفي حالة عدم توفرها يمكن استخدام أكواب زجاجية عادية.

لتر من اللبن.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

2 ملعقة لبن بودرة كبيرة.

طريقة التحضير