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“جميع الأسماء “ تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي العراقية spa.gov.iq
يبحث كثير من المستفيدين عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم برامج الدعم المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية ويعتمد عليها الكثير من العراقيين في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ويبحث كثير من المستفيدين عن موعد صرف الدعم الشهري المقدم من الوزارة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق.
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
يبحث كثير من المستفيدين عن كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وقد وضحت الوزارة عدة خطوات يمكن الاستعلام من خلالها وبكل سهولة وتلك الخطوات هي كما يلي:
- الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي وذلك من خلال الرابط التالي
- ثم يتعين عليك الضغط على الرعاية الاجتماعية
- ثم قم بتحديد الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
- ثم قم بالضغط على الوجبة الأخيرة
- قم بإدخال المحافظة التي تنتمي لها
- قم بعدها بالضغط على كلمة تنزيل او تحميل لتحميل الكشوفات على هيئة PDF
- وفي خلال دقائق ستظهر لك كشوفات المستفيدين
أهم شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية
وضعت الوزارة عدة شروط للحصول على الرعاية الاجتماعية ولعل من أهم تلك الشروط مايلي:
- أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية
- أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في العراق
- أن يكون المتقدم مستفيدًا من التأمينات الاجتماعية
- ألا يقل عمر المتقدم عن ال18 عامًا ولا يزيد عن ال60 عامًا
- ألا يكون المتقدم عاملًا في القطاع الحكومي أو الخاص
- ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية خاصة به
- يمكن للأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم