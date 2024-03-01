“جميع الأسماء “ تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي العراقية spa.gov.iq

يبحث كثير من المستفيدين عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم برامج الدعم المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية ويعتمد عليها الكثير من العراقيين في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ويبحث كثير من المستفيدين عن موعد صرف الدعم الشهري المقدم من الوزارة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يبحث كثير من المستفيدين عن كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وقد وضحت الوزارة عدة خطوات يمكن الاستعلام من خلالها وبكل سهولة وتلك الخطوات هي كما يلي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي وذلك من خلال الرابط التالي

ثم يتعين عليك الضغط على الرعاية الاجتماعية

ثم قم بتحديد الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

ثم قم بالضغط على الوجبة الأخيرة

قم بإدخال المحافظة التي تنتمي لها

قم بعدها بالضغط على كلمة تنزيل او تحميل لتحميل الكشوفات على هيئة PDF

وفي خلال دقائق ستظهر لك كشوفات المستفيدين

أهم شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

وضعت الوزارة عدة شروط للحصول على الرعاية الاجتماعية ولعل من أهم تلك الشروط مايلي: