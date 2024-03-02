“خد راحتك في التقسيط”.. كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 inscription.aadl.dz وشروط التسجيل

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في العام السابق، سوف يتم فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 في بداية عام 2024، ولم يتم الإعلان عنه حتي الآن، ويعتبر برنامج سكن عدل أحد أهم البرامج التي يهتم بها المواطنون في الجزائر، خاصة الطبقة المتوسطة التي تسعى لامتلاك منزلها الخاص، يمكنكم التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 عبر الرابط الرسمي، ومعرفة كيفية التسجيل وشروط التسجيل وخطوات التقديم .

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 2024

تم تقديم هذا النوع من الدعم بهدف توفير سكن بأسعار معقولة للشباب الجزائريين ذوي الدخل المحدود. يمكن للأشخاص التسجيل في برنامج سكنات عدل الجزائر 2024 عبر الإنترنت عن طريق زيارة موقع سكنات عدل واتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الي الموقع الرسمي لوكالة عدل من هنا.

الخطوة التالية: أدخل رقم بطاقة الهوية الوطنية ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

املأ البيانات الشخصية المطلوبة في النموذج الإلكتروني، مثل الإسم، اللقب، العنوان، ورقم الهاتف.

ارفع الوثائق المطلوبة، مثل شهادة الميلاد وشهادة الزواج وشهادة الإقامة وشهادة العمل.

ادفع رسوم التسجيل بقيمة 1000 دينار جزائري.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 ADDL 2024

يعتبر برنامج الإسكان سكنات عدل واحدًا من أهم البرامج وأكثرها سهولة للمواطن، هناك عدة شروط حددتها الحكومة الجزائرية ليستفيد المواطن من سكنات عدل، ومنها ما يلي:

أن يكون الطالب المتقدم للسكن في سكنات عدل ان لا يمتلك أي عقار سكني، ولم يستفد من أية مساعدة مالية سابقة من أجل السكن.

يجب على المتقدم أن يثبت قدرته المالية على دفع الأقساط الشهرية بشكل منتظم.

يجب أن يتم تسديد الأقساط قبل بلوغ المكتتب سن السبعين، عند تسديد الدفعة الأخيرة.

في حالة عدم دفع 3 أقساط شهرية متتالية، سيتم فرض غرامة بنسبة 5 في المئة على القسط الشهري.

للوكالة الحق في إلغاء العقد إذا لم يتم السداد لمدة ستة أشهر متتالية.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 2024

يتطلب امكانية التقديم في سكنات عدل 2024 تقديم مجموعة من الاوراق وتتمثل في الاتي :