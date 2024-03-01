“اعزمي في رمضان وماتشليش هَم سعر الزيت والسكر” .. انخفاض في السلع الغذائية خلال شهر مارس 2024 والزيت وصل ل 30 جنية

ينتظر العديد من المواطنين في مصر، الذين يعتمدون على دعم البطاقات التموينية بفارغ الصبر، معلومات حول زيادة التموين في شهر رمضان لعام 2024، ومستوى أسعار السلع التموينية خلال الشهر الفضيل الحالي.

أسعار السلع التموينية الغذائية

تؤكد وزارة التموين استمرار ثبات أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، حيث لم يتم الإعلان عن أي تغييرات في الأسعار مقارنة بالأشهر السابقة (يناير وفبراير).

سكر معبأ (كجم): 12.60 جنيه.

أرز معبأ (كجم): 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت 800 مللي: 30 جنيهًا.

دقيق معبأ (كجم): 18 جنيهًا.

مكرونة معبأة 400 جرام: 6.50 جنيه.

مكرونة معبأة 800 جرام: 13 جنيهًا.

فول معبأ 500 جرام: 9 جنيهات.

عدس مجروش 500 جرام: 21 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جرام: 36 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جرام: 5 جنيهات.

الصلصة 300 جرام: 8 جنيهات.

المربى 350 جرامًا: 16 جنيهًا.

التونة مفتتة 140 جرامًا: 18 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جرمًا: 14 جنيها.

جبنة تتراباك 250 جرمًا: 7 جنيهات.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام: 16 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام: 25 جنيهًا.

صابون غسيل (125 جرام): 3 جنيهات.

صابون تواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.

لبن جاف (125 جرام): 25.50 جنيه.

خل 5% (900 مللي): 6 جنيه.

ملح طعام (300 جرام): 1.25 جنيه.

علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

كيس سائل غسيل أواني (80 جرام): 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة (25 جرام): 1.5 جنيه.

بسكويت: 3.75 جنيه.

بسكويت ويفر: 2.75 جنيه.

بسكويت بوو: 3.75 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان (18 جراما): 4 جنيهات.

طحينة بيضاء (140 جراما): 2.50 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة (40 جراما): 3 جنيهات.

موعد صرف السلع التموينية لشهر رمضان

تم تحديد موعد صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024 للمستفيدين من بطاقة التموين يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، ستكون المنافذ مستعدة لاستقبال المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال هذا اليوم، حيث ستكون متاحة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.